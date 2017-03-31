Halkbank’a açık operasyon

Halkbank’a düzenlenen ‘zaman ayarlı’ saldırının olduğu gün bankanın hisselerinde de operasyon yapıldı. Hissedeki işlemlerin % 16’sı açığa satış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 17-25 Aralık darbe girişimi operasyonunda hedef tahtasına koyduğu Halkbank, referanduma 2 hafta kala genel müdür yardımcısının ABD'de tutuklanması ile yeni bir saldırıya maruz kaldı.



280 MİLYONLUK AÇIĞA SATIŞ

Tutuklanmaya, FETÖ tarafından desteklendiği belgelenen New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın yerine vekalet eden ABD'li savcı Joon H. Kim'in Zarrab iddianamesinden 'copy paste' yaparak hazırladığı iddianame etkili olurken, borsadaki işlemlerde, 17 Aralık 2013'teki açığa satışların neredeyse tekrarı yaşandı. Çarşamba günü yüzde 14.26 ile tarihinin en büyük düşüşünü yaşayan Halkbank hisselerinde, toplam 172.3 milyon adet işlem olurken, açığa satış miktarı 26.8 milyonu geçti. Halkbank hisselerinde gerçekleşen işlemin yüzde 16'sını açığa satışlar oluşturdu. Hissede toplam işlem hacmi 1.8 milyar TL olurken, açığa satışın hacmi de 280.5 milyon TL'ye ulaştı. Açığa satış, bir hissenin fiyatını aşağı çekmek için, elinde olmadığı halde satış yapmak olarak tanımlanıyor. Özellikle ilk seansta elinde olmayan hisseleri satanlar, düşüşü fırsata çevirip daha aşağı fiyattan alım yaparak pozisyonlarını kapatabiliyor. Bir hissede veya ülkede olumsuz algı yaratmak için kullanılan açığa satışlar, Avrupa'da birçok ükede 2008 küresel krizi döneminde yasaklanmıştı.



17 ARALIK'TA DA OLDU

Halkbank hisselerinde çarşamba günü yaşanan hareket, 17 Aralık operasyonunun yapıldığı günü hatırlattı. FETÖ'nün o tarihte başlattığı kumpas sırasında bankanın hisseleri yüzde 12.34 değer kaybetmişti. O gün hissede 65.9 milyon adet işlem olurken, bunun 7.3 milyon adedini açığa satışlar oluşturmuştu.



'SİYASİ BİR OPERASYON'

AHaber'de konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tamamen siyasi bir operasyon. FETÖ ve görevden alınan savcısı Bharara ortaklığında 17 Aralık'ta Türkiye'de yapılamayan yargılamanın ABD'de yapılmasıdır. Delil yok sadece iddialar var" dedi. Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank genel müdür yardımcısı ile konsolosluk erişiminin dün sağlandığını belirterek, "Eski savcı Bharara'nın FETÖ ile bağları var. Sürecin siyasi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Halkbank'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izin verdiği çerçevede ticarete aracılık yaptığını belirtti.



