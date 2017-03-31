İnternetsiz ev kalmayacak

Türkiye’de internetsiz evin kalmayacağının müjdesini veren Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “İş bilenin kılıç kuşananındır. İşi biliyoruz, kılıcımızı kuşandık ve 1.8 milyon haneyi internetle tanıştıracağız” dedi

Son yıllarda teknolojiye yapılan yatırımlarla internet hızında Avrupa ve Amerika'yı geride bırakan Türkiye'de "internetsiz ev kalmasın" seferberliği başlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta gerçekleştirilen 'Akıllı Şehir' tanıtımında internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla bu seferberliği başlattıkları müjdesini verdi. Seferberliğin ilk ve en önemli adımı, Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak hiç internet kullanmamış 1.8 milyon haneyi internetle buluşturmak olacak. Böylece bu hanelerde yaşayanlarla toplamda 7-8 milyon insan internetle tanıştırılacak. Türkiye'de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için Türk Telekom'dan seferberliğin temelini oluşturacak bir çalışma istediklerini anlatan Arslan, yaptıkları çağrıya şirketin destek verdiğini ve kâr amacı gütmeyen özel bir tarifeyi çalışmaya başladığını da açıkladı.



ELEKTRİK VE SU KADAR ÖNEMLİ

Kars'ı Akıllı Şehir kimliğine kavuşturacak ilk adımın atıldığı törende konuşan Arslan, "İnternet hizmeti günümüzde artık elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline geldi. Seferberliği bu ihtiyaçları karşılamak için başlattık" dedi. Türkiye'nin dijital dönüşümü için internet kullanımının halkın her kesimine uygun hale getirilmesine dikkat çeken Bakan Arslan, "Bugünün Türkiye'sinde tek bir vatandaşımızın bile internetten mahrum kalmaması için çalışıyoruz" dedi.



SESLİ ADIMLAR'LA GÖRME ENGELLİLER HAYAT BULACAK

Lansmanda konuşan Türk Telekom CEO'su Paul Doany ise iletişimin ve teknolojinin ayrım gözetmeksizin herkes için erişilebilir olmasına inandığını belirterek, "Bu anlayışla geliştirdiğimiz Sesli Adımlar uygulamasını valilik binasına kurduk. Artık görme engelli vatandaşlarımız valilikteki tüm ihtiyaçlarını, mobil uygulama üzerinden sesli yönlendirme ile giderebilecekler" dedi. Sesli navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin kapalı mekânlarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşıp ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlayan uygulama, operatör bağımsız ücretsiz olarak indirilerek tüm görme engelli bireyler tarafından kullanılabiliyor.



KARS'A FİBERKENT SEFERBERLİĞİ

Kars'ı akıllı şehir yapmakla kalmayıp burayı aynı zamanda fiberkent haline getirdiklerini belirten Paul Doany, "Doğu'nun yükselen merkezi olan Kars ilimizi, şehirlerde üretkenlik, ekonomik fırsatlar ve gelirin artmasını sağlayan akıllı şehir uygulamalarıyla donattık. Akıllı şehirler arasında yer alan Kars'ın tam anlamıyla bir fiber kente de dönüşmesi hedefiyle iletişim altyapısını da fiberle güçlendiriyoruz. Bu sayede Kars halkına saniyede 100 megabite kadar internet hızı sunabileceğiz" diye konuştu.



Engin Tunç/KARS