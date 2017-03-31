Silahta milli hedef %80

Savunma sanayiinde yerli üretim oranı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarının yüzde 24'ünü karşılıyordu. Yüzde 76 dışa bağımlı olan Türkiye, "kendi tüfeğini yapamayacak" düzeyde kalitesiz bir üretime sahipti. 2017 itibarıyla savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 60'lara kadar tırmanmış durumda. Yeni hedef ise bu oranı yüzde 80'lere çıkarmak. Savunma sanayisi alanında; son 14 yıla bakılınca 2002 yılında 1.3 milyar dolar olan savunma ve havacılık sektörü cirosu 5 milyar dolara çıkmış durumda. Sektörün ihracatı 247 milyon dolardan 1 milyar 655 milyon dolara ve Ar-Ge harcamaları da 49 milyon dolardan 904 milyon dolara ulaşmış durumda.



İLK 100'DE İKİ TÜRK ŞİRKETİ

Dünyada savunma ve güvenlik alanında ilk 100 büyük savunma sanayi şirketi arasına iki Türk şirketi girdi. 2004'ten bu yana; Milgem Gemisi, Altay Tankı, Atak Helikopteri, Anka ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Yeni Tip Karakol Botları, Süratli Müdahale Botları ve Milli Piyade Tüfeği başta olmak üzere birçok sistem, alt sistem ve silah sistemi savunma sanayisinde bağımlılığı azaltan önemli projeler.



YENİ NESİL TEMEL EĞİTİM UÇAĞI (HÜRKUŞ-B)

Özgün kabiliyetler kullanılarak üretilen Hürkuş-B Uçakları, kendi sınıfının en kabiliyetli uçağı. 32 bin 500 feet irtifaya çıkabilen, bin 600 beygir gücünde turboprop motorlu, merkezi kontrol bilgisayarı başta olmak üzere milli alt sistemlere sahip bir eğitim uçağı.



ALTAY

Altay Ana Muharebe Tankı Milli ve özgün tasarımı ve dünyanın en son teknolojilerine sahip alt sistemleri ile geliştirildi. ALTAY Ana Muharebe Tankı, hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka yönüyle en zorlu testleri başarıyla tamamladı ve dünyadaki örneklerinden çok daha kısa bir sürede kalifiye edilerek seri üretime hazır hale getirildi.



MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI

Yurt içinde özgün tasarım modeli ile üretilecek Milli Muharip Uçak, yüksek manevra kabiliyeti ve sensör füzyonu gibi özelliklere sahip olacak. Projenin gerçekleştirilmesi ile Türkiye, dünyada savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip dördüncü ülke olacak.



MİLLÎ PİYADE TÜFEĞİ-MPT-76

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern piyade tüfeği ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amacıyla üretilen 7.62 mm çapındaki Milli Piyade Tüfeği, yarı ve tam otomatik çalışma prensibine, yaklaşık 4 kilogram ağırlığa, 600 metre etkili menzile sahip. Gecegündüz ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.



BAYRAKTAR TB-2 TAKTİK İNSANSIZ HAVA ARACI

Tamamen milli imkânlarla geliştirilmiş olan Bayraktar TB-2 Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi, tüm faydalı yükler Elektro Optik Kızıl Ötesi takılı iken 14 saat havada kalabiliyor ve 18 bin feet irtifada görev yapabiliyor.



EJDER YALÇIN ZIRHLI ARAÇLAR

Yerli üretim Ejder Yalçın Zırhlı Taktik Araçlar, yerli uzaktan komutalı silah sistemine sahip, yüksek harekât kabiliyeti ve koruma seviyesine haiz olarak envantere girdi. Savunma ve güvenlik faaliyetlerinde kullanılıyor.



UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZE (UMTAS )

Yerli imkânlarla üretilen UMTAS Füzesi, gece gündüz ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip. Menzili 500 metre ile 8 bin metre arasında. At-Unut ve At-Güncelle atış modları ile sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.



KORKUT

Türk mühendislerince geliştirilen ve menzili 4 kilometre olan Korkut Sistemi, 2 adet 35 mm topa sahip. Stabilize silah kulesi ile hareket halinde atış yapabiliyor. Üç boyutlu arama radarı ve elektro optik algılayıcılar ile hedef tespit ve takibi, atış kontrol radarı ile otomatik hedef takibi özelliklerine ve Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması'na sahip.



T129 ATAK TAARRUZ VE TAKTİK KEŞİF HELİKOPTERİ

Yerli üretim aviyonik ve silah sistemleri entegrasyonu yapılmış olan ATAK Helikopterleri; UMTAS/Lazer UMTAS füze atma yeteneğine sahip, hızlı intikal ve manevra yapabilen yeni nesil taarruz ve taktik keşif helikopteri olarak envanterde yerini aldı.

GÖKT ÜRK -1 Keş if Gözetleme Uydu su

GÖKTÜRK-1 Uydusu yüksek çözünürlüklü görüntülerle, ülkemizi savunma ve güvenlik alanında daha güçlü kılacak.