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: 31 Mart 2017- - ve gram altın kaç para oldu?

İHA
  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 19:28
Son dakika: 31 Mart 2017- Altın fiyatları- Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?
Son dakika: 31 Mart 2017- Altın fiyatları- Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Serbest piyasadaki nda son durumu sizler için toparladık. 239 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira oldu. Altın fiyatları ile ilgili son güncellemeler haberimizde...

İstanbul Kapalıçarşı'da 145,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,80 liradan, 959 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 975 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137 liradan, 937 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 956 liradan, 468 liradan alınan Yarım Ziynet 478 liradan, 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satıldı.

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