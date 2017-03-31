TÜBİTAK'tan girişimcilere 150 bin lira hibe!

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği vereceklerini belirterek, "Adaylar, bu yıl 150 bin liraya yükseltilen yüzde 100 hibe destekten yararlanmak için yarışacak. İş fikri başvuruları, 10-28 Nisan ve 1-15 Ağustos 2017 çağrı dönemlerinde alınacak." dedi

Ergin, AA muhabirine TÜBİTAK'ın 62 milyon lira bütçeli "Bireysel Genç Girişim Programı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK'ın 2012 yılından itibaren yürütülen "Girişimcilik Aşamalı Destek Programı"nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı" ile birleştirildiğini anlatan Ergin, 2 programın 2017 çağrı dönemi itibarıyla "Bireysel Genç Girişim Programı" adı ve yenilenmiş içeriğiyle uygulamaya alındığını bildirdi.

İŞTE UYGULAYICI KURULUŞLAR

Ergin, programın yürütüldüğü 4 yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar ve tüm paydaşların dahil olduğu değerlendirmeler neticesinde, teknoloji tabanlı genç girişimlerin ticari başarı elde eden ve ülke için katma değer yaratan firmalara dönüşebilmesi için şirket kurulumundan önce iş fikrinin ticari ve teknik doğrulamasının yapılması gerektiğinin gözlendiğini söyledi. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, programın destek mekanizmasının hızlandırıcı hizmeti sunacak şekilde zenginleştirildiğine işaret eden Ergin, şöyle konuştu:

"Program kapsamında Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bilkent Cyberpark, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ, Erciyes Teknopark AŞ, Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ, Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici AŞ, Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi AŞ, Hacettepe Teknokent Tek. Tran. Ar-Ge Dan. En. Sa. Çe. ile San. ve Tic. AŞ, İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ, İstanbul Teknokent AŞ, İTÜNOVA Teknoloji AŞ, Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri AŞ, Marmara Teknokent AŞ, ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Türk Ekonomi Bankası AŞ, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ve Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ, TÜBİTAK tarafından Bireysel Genç Girişim 'uygulayıcı kuruluşlar' olarak belirlendi."

"YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Revize edilmiş teknogirişim programıyla girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği vereceklerine dikkati çeken Ergin, bu kapsamda girişimcilik ekosisteminin gelişimini hızlandıracak kamu-üniversite-sanayi iş birlikleri oluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Programın 1. aşama sürecinin mentorlük, iş birliği ağlarının oluşturulması, müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde yeniden tasarlandığının altını çizen Ergin, "İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, uygulayıcı kuruluşlardan onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK'a başvurarak bu yıl 150 bin liraya yükseltilen yüzde 100 hibe desteğinden yararlanmak için yarışacak." ifadesini kullandı.

AYNI ÇAĞRI YILI İÇERİSİNDE İKİNCİ FIRSAT!

Ergin, programa yapılacak iş fikri başvurularının, önceki yıllardan farklı olarak bu sene 2 ayrı çağrı döneminde kabul edileceğini belirterek, "İş fikri başvuruları, 10-28 Nisan ve 1-15 Ağustos 2017 çağrı dönemlerinde alınacak. Girişimci adayı, başvurduğu uygulayıcı kuruluşla birlikte iş fikrinin olgunluğu ve takımın hazırlık seviyesi doğrultusunda başvuru yapacağı çağrı dönemine karar verecek. TÜBİTAK böylece ilk çağrı dönemi için iş fikri başvurusu hazır olmayan girişimci adaylarına aynı çağrı yılı içinde ikinci bir fırsat sunmuş olacak." şeklinde konuştu.

SEKTÖR GÖZETMEKSİZİN...

Girişimcilerin çağrı kapsamında herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında iş fikri başvurularını TÜBİTAK'ın belirlediği Bireysel Genç Girişim Programı uygulayıcı kuruluşlarına yapabileceğini kaydeden Ergin, katma değeri yüksek ürün yaratma hedefindeki adayların başvurularını beklediklerini dile getirdi.