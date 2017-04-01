EPDK'dan Sözcü'nün çarpıtma haberine tokat gibi cevap!

EPDK, Sözcü'nün 'Halka değil, elektrik şirketlerine çalıştılar' haberi ile ilgili açıklama yaptı. Kurum Sözcü'nün yalan haberi için "Tamamen bilgisizlikle ve EPDK’yı yıpratma gayesiyle yazılmış haberin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır” dedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bir Sözcü'de "Halka değil, elektrik şirketlerine çalıştılar" manşetiyle çıkan haberde, devletin özel sektör dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik fiyatını indirdiği ancak vatandaşa bu düşüşü yansıtmadığı iddia edildi.

EPDK'YI YIPRATMA HABERLERİ

EPDK'nın açıklamasında, "Tamamen bilgisizlikle ve EPDK'yı yıpratma gayesiyle yazılmış haberin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

TÜKETİCİYE YANSITILIYOR

Bugünden itibaren geçerli tarifeler hesaplanırken TETAŞ fiyatının EPDK tarafından 16,2 kuruş yerine 16 kuruş olarak hesaplandığı kaydedilen açıklamada, "Önümüzdeki üç ay eğer TETAŞ fiyatı kilovatsaat başına 16,2 kuruş olarak kalsaydı tüketicilerimiz elektriğe 40 milyon lira daha fazla harcayacaktı. Yani TETAŞ fiyatı düştüğünde bu düşüş olduğu gibi EPDK tarafından hesaplanan tarifelerde dikkate alınmakta ve dağıtım ve perakende şirketleri tarafından tüketiciye yansıtılmaktadır." denildi.

Elektrik tarifelerinin belirlenmesinde TETAŞ fiyatı gibi birçok parametrenin bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu parametreler, ağırlıkları oranında nihai tarifeler üzerinde etkili olmaktadır. Bazı parametrelerde yükseliş bazı parametrelerde ise düşüş söz konusudur ve nihai olarak belirlenen elektrik tarifelerinde de 1 Nisan itibarıyla herhangi bir değişiklik olmamıştır. En önemli noktalardan biri de haberde yer aldığı gibi şirketlerin TETAŞ fiyatının düşmesinden kazançlı çıktığı yönündeki bilgi hatasıdır. Elektrik dağıtım ve perakende şirketleri TETAŞ fiyatının düşmesi veya yükselmesinden herhangi bir kazanç sağlayamaz. Çünkü EPDK tarife hesaplama metodolojisi çerçevesinde TETAŞ fiyatındaki düşüşü zaten anında tarifeye yansıtır ve tüketicinin bu düşüşten kazançlı çıkmasını sağlar."

İŞTE O YALAN HABER;