Hepsi ters köşe oldu

Türkiye’nin 2016 büyüme rakamı birçok batılı kurumu ters köşeye yatırdı. “Ortalama % 2.2 büyür” diyen kurumlar neredeyse 1 puanlık yanılma yaşadı

Dünyanın en büyük bankaları ve aracı kurumları Türkiye'nin 2016 tahminlerini bir süre önce revize etti ve ağırlıklı olarak yüzde 2.2 büyüme öngörüsünde bulundu. Ortak kanaat olarak Türkiye'nin 2016'nın son çeyreğinde yüzde 2'nin altında büyüme yaşayacağını öngören kurumlar, beklentilerin üstünde büyüyen Türkiye ekonomisi tarafından ters köşeye yatırılmış oldu. Morgan Stanley, 2016 için büyüme tahminini yüzde 2.7'den 2.2'ye indirmişti. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yüzde 1.9'luk bir 2016 büyümesi olacağını öngörüyordu. Goldman Sachs, 3'üncü çeyrekteki daralma ve küresel finans koşullarının ardından tahminlerini aşağı çekerek 2017 için yıllık yüzde 1.7 ve 2018 için yüzde 2.9'luk büyüme tahmin ettğini açıkladı. JP Morgan da 2016'nın tamamı ve 2017 için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edenlerden. JP Morgan, 4'üncü çeyrekte bir miktar toparlanma beklese de 2016 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2.8'den 2.5'e düşürmüştü. JP Morgan ayrıca 2017 için büyüme tahminini yüzde 2.8'den 2.6'ya indirdi.



OECD DOĞRU TAHMİN ETTİ

Standard & Poor's 2016'da yüzde 2 büyüme tahmin ettiğini ve bu yıl yüzde 2.4 olacağının öngördüğünü açıklamıştı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için en son 15 Temmuz'da yayımladığı raporda yüzde 3.9 olarak belirlediği 2016 ekonomik büyüme tahminini yüzde 2.9'a indirmişti.



