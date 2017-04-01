İstihdam seferberliğinde rekora ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde rekora koşuluyor. Seferberlik kapsamında 1 Ocak-29 Mart tarihleri arasında 443 bin 247 kişi işe yerleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, turizm sezonunun açılmasıyla rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını belirterek, "Ben ilk 3 ayda 300-350 bin istihdam bekliyordum. İstihdamın böyle çıkması doğru planlama yaptığımızı gösteriyor. Haziranda rakamı 1 milyona yaklaştıracağız" dedi. Sektör bazında bakıldığında ise 129 bin 952 kişiyle bina-inşaat sektörü öne çıktı. Bunu 41 bin 212 kişiyle perakende ticareti takip etti.



EMEKLİYE 206 MİLY AR

2016'nın zor bir yıl olduğunu anımsatan Müezzinoğlu, Türkiye'nin çalışma hayatında güçlü potansiyeli ve dinamiği bulunduğunu söyledi. Yılsonunda işsizliği yüzde 9'un altına indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "11 milyon 800 bin emeklimiz var. 2016'da 11 milyon 800 bin emekliye 195.2 milyar lira maaş ödemişiz. 2017 itibarıyla bütçeden emeklilere ayırdığımız para 206.1 milyar lira." Müzezzinoğlu, "30 yıldan fazla çalışan 400-450 bin emeklimize yaklaşık 2,5 milyar lira gibi bir ödeme yapılacak" dedi.



Bakanlığının çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 bin civarında ev ziyareti gerçekleştiğini belirten Müezzinoğlu, yapılan çalışmaların hitap ettikleri kitle ile iletişimlerini güçlendirdiğine işaret etti.