52 ayın artış rekoru

Hükümetin verdiği desteklerin de etkisiyle ihracat martta yüzde 19 ile Kasım 2012’den bu yanaki en yüksek artışı yakaladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, güven ve istikrar ortamının etkisiyle bu yılın çok daha iyi olacağını söyledi

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi saldırılarını püskürttüğü 2016'da yüzde 2.9 ile beklentilerin üstünde büyümeyi başaran Türkiye ekonomisinin, bu yıl ilk çeyreğinde toparlanmayı hızlandırdığının sinyalleri ihracat rakamlarına da yansıdı. Şubat ayında turizmdeki kaybı bir yılın en düşük seviyesine çeken Türkiye, ihracatta ise mart ayında 52 ayın artış rekorunu kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre ihracat martta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu. Böylece Kasım 2012'den bu yanaki en yüksek ihracat artışı sağladı. İhracat ilk üç ayda ise yüzde 6.7 artarak 37 milyar doları geçti.



UZAKDOĞU'YA ARTIŞ % 91

Martta en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Yılın ilk 3 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışı yüzde 9 bin 791 ile Cebelitarık ve yüzde 340.5 ile Singapur'a kaydedildi. Çin'e ihracatta da yüzde 73'lük artış yaşandı. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında, martta, Uzakdoğu ülkelerine ihracat yüzde 91 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu oldu.



RUSYA PAZARI CANLANIYOR

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, atılım yılı ilan ettikleri 2017 yılında dünya ekonomisindeki toparlanma ile birlikte, hükümetin ihracatçılara verdiği desteklerin de etkisiyle ihracatın yükselişe geçtiğini kaydetti. Genele yayılan ve gittikçe hızlanan bir ihracat yapısına kavuştuklarına dikkat çeken Büyükekşi, AB ülkelerine ihracatın yüzde 20 arttığını söyledi. Mehmet Büyükekşi, "Rusya'ya ihracatımız mart ayında yüzde 45.3, ilk 3 ayda ise yüzde 40.3 arttı. En önemli ihraç pazarlarımızdan birisi olan Irak'a ihracatımız da mart ayında yüzde 36.1 artış gösterdi" diye konuştu.



BÜYÜME 2017'DE HIZLANACAK

Türkiye'nin darbe girişimi, terör olayları ve derecelendirme kuruluşlarının notlarına rağmen büyümeye devam ettiğine işaret eden Büyükekşi, "Bunlara hükümetimiz tarafından verilen destek ve teşvik paketlerinin de etkisi eklenince 2017'de çok daha yüksek büyüme rakamlarını yakalayacağımıza inanıyoruz. Ülkemizdeki güven ve istikrar ortamı da bunu destekler nitelikte. Bankacılık sistemimiz son derece güçlü, mali disiplinden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Alınan tedbirler sayesinde kısa vadede turizm ve yatırımlar da atağa kalkacak" dedi.



OYNANAN OYUNLARI TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ

Son dönemde yurtdışında başlatılan olumsuz propagandaların Türkiye'nin imajı üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Büyükekşi, "Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci liderliğinde, Türkiye İmaj Kampanyası çalışmalarımızı mart ayı itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. 7 ülkenin TV, gazete, dergi ve sosyal medya mecralarında ülke tanıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde birçok sektördeki büyük oyuncuların üst düzey yöneticileri bizzat kendi hikâyelerini ve tecrübelerini anlatarak, kendi insanlarını ülkemizi keşfe davet ediyorlar. İnanıyoruz ki, bu kampanyamızla birlikte ülkemize karşı oynanan oyunları tersine çevireceğiz" dedi.