2 bin 750 hakim ve savcı alınacak! İşte tarihi

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 3.4.2017 14:30 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 14:39
2 bin 750 hakim ve savcı alınacak! İşte sınav tarihi

, 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayı, ayrıca 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı alımı için 2017 tarihinde yapılacağını bildirdi.

ndan yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yazılı yarışma ı ve mülakat ile 9-5 kadrolara 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayı, ayrıca 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayının alınacağı belirtildi.

SINAVLAR 3 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK

Yazılı sınavın Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Hem Adli Yargı hem de Adli Yargı-Avukat Sınavlarına katılacak adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına katılacak adaylar, saat 10.00'da sınava başlayacaklardır. Sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacak adaylar ise saat 11.00'de sınava başlayacaklar. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır" denildi.

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2 bin 750 hakim ve savcı alınacak! İşte sınav tarihi
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