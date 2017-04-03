2 bin 750 hakim ve savcı alınacak! İşte sınav tarihi

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 kadrolara 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayı, ayrıca 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayının alınacağı belirtildi.

SINAVLAR 3 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK

Yazılı sınavın Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Haziran 2017 günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Hem Adli Yargı hem de Adli Yargı-Avukat Sınavlarına katılacak adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına katılacak adaylar, saat 10.00'da sınava başlayacaklardır. Sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacak adaylar ise saat 11.00'de sınava başlayacaklar. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır" denildi.