Gaziantep'e enerji yatırımı yetmiyor!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep'in enerji sorunlarını görüşmek üzere Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ile toplantı yaptı.

Basına kapalı toplantının bitiminde gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Gaziantep'in Türkiye'den iki, Avrupa'dan ise 30 kat daha hızlı büyüdüğünü belirterek, bunun kentin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Kente yapılması gereken enerji yatırımları ile ilgili konuları ele aldıklarını belirten Yılmaz, yılbaşında planlanan elektrik yatırımına iki kat daha ilave yaptıklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'DEN İKİ, AVRUPA'DAN İSE 30 KAT DAHA HIZLI BÜYÜYOR"

Yeni yatırımlara rağmen kentin enerji ihtiyacının tam anlamıyla karşılanmadığını vurgulayan Yılmaz, "Gaziantep, Türkiye'den iki, Avrupa'dan ise 30 kat daha hızlı büyüyor. Buraya gelerek sorunları yerinde gördük. Toplantının sonunda şuna karar verdik. Anlaşıldı ki bu dinamik kentin daha fazla yatırıma ihtiyacı var. İnşallah kısa süre içinde bu yatırımları hayata geçireceğiz. Beş yılda bir yatırım planlamıştık ve her yıl için hesapladığımız 58, 60 milyon TL idi fakat 100 milyon bu yıl yatırım yapmamıza rağmen hala bu yatırımın kentin büyümesine kıyasla geride kaldığını görmüş olduk. Dolayısıyla biz bu yatırım programını yeniden gözden geçirip inşallah Gaziantep'in ihtiyacını karşılayacak ve belki yeni bütçelerle bu sıkıntıyı gidereceğiz" dedi.

"ENERJİ BAKANIMIZ BERAAT ALBAYRAK'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Kentin enerji sorunu ile ilgili gerek EPDK, gerek Enerji Bakanlığı, gerekse kentteki elektrik hizmet sunucusu Enerjisa ve Tedaş yetkilileri ile bir araya geldiklerini söyleyen Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, enerji konusundaki tüm meseleleri masaya yatırdıklarını kaydetti.

Vali Yerlikaya, "Sonuç olarak oldukça faydalı tespitler yapıldı. Bu kadar dinamik bir şehirde çalışmak, yönetici olmak pek çok sorunları da çözmek ile ilgili gayret sarf etmemizi gerektiriyor" şeklinde konuştu.



Enerjiye yönelik sorunlar ile ilgili çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Abdulhamit Gül de, "Özellikle ensar şehir olan Gaziantep'i, üreten ve Türkiye'nin yatırımına istihdam ile çok büyük katkı sağlayan Gaziantep'i bu anlamda çok daha iyi destekleyeceklerini buradan gördüm. Bu nedenle Enerji Bakanımız Beraat Albayrak'a, tüm enerji bürokrasisine çok teşekkür ediyorum. Gaziantep elektrik ihtiyacı, talepleri her geçen gün artan bir şehir. Çünkü Gaziantep büyüyor. Türkiye'nin ekonomisine daha da güzel hizmetler, katkılar sunacak" diye konuştu.