Merkez’den güven mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 başlıkta güven mesajı verdi. Toparlanma eğilimi olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Dövizdeki kayıp durdu, oynaklık azaldı, kamu ve özel sektörün döviz riski yok” dedi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomiye 6 başlıkta güven mesajı verdi. Ekonomideki toparlanma eğilimine dikkat çeken Çetinkaya, "Döviz kurundaki değer kaybı durdu, oynaklık belirgin şekilde azaldı. Kamu ve özel sektörün döviz riski yok. Reel sektör güven endekslerinde bozulma tersine döndü. İhracat siparişlerinde iyileşme var. Likidite adımlarının etkisi güçlü oldu" dedi.



ADIMLARIN ETKİSİ GÜÇLÜ

Yakın dönem döviz kuru gelişmeleri ve alınan tedbirlerin ekonomiye etkisine yönelik Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik soru önergesine Çetinkaya yanıt verdi. Çetinkaya, gelişmekte olan ülke para birimlerinin, küresel belirsizlikler ve gelişmiş ülke faiz oranlarında gözlenen artış etkisiyle dolar karşısında değer kaybettiğini anımsattı. Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle, döviz kurundaki artış eğiliminin durduğunu belirten Çetinkaya, "Döviz kurundaki oynaklıkların ve ekonomik temellerden uzaklaşan fiyat oluşumlarının fiyat istikrarı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırma gerçekleştirildi. Likidite araçlarıyla desteklenen adımların ilk etkileri oldukça güçlü oldu" değerlendirmesini yaptı. Çetinkaya, döviz piyasasındaki likidite koşulları ve oynaklık normalleşinceye, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşu korunacağını bildirdi.



KAMUNUN BORÇ STOKU SINIRLI

Merkezi yönetim borç stokunun aralık ayı itibariyle 759.6 milyar lira olduğunu anımsatan Çetinkaya, bu miktarın yüzde 38.3'lük kısmının döviz cinsinden olduğunu ve vadesinin de 9 yılın üzerinde olduğunu anımsattı. Çetinkaya, "İç borç stokunun içinde döviz cinsinden ve dövize endeksli kısmın kalmaması ve dış borç stoku kaynaklı döviz cinsinden borç stokunun toplam borç stoku içindeki payının göreli olarak düşük olması nedeniyle kamu borç stoku itibariyle kur riskine maruz kalan bölümünün sınırlı olduğu düşünülüyor" dedi.



REEL SEKTÖRÜN KUR RİSKİ YOK

Çetinkaya, reel sektör açık pozisyonundan oluşabilecek etkilerin vadeye, firmaların yapısına ve büyüklüğüne bağlı olduğunu anımsatarak, "Döviz açık pozisyonu daha çok ihracatçı ve döviz geliri yüksek, risklere karşı koruma kapasitesinin görece yüksek olduğu büyük ölçekli ve mali açıdan güçlü firmalarda. Bu dikkate alındığında yaşanan döviz kuru hareketlerinin reel sektöre kısa vadede bir risk unsuru taşımadığını düşünüyoruz" yorumunu yaptı.