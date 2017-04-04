12 milyon Türk işini robotlara kaptıracak

Dünyada dijitalleşme ve robot teknolojisi ile birlikte birçok mesleğin yok olacağına dair hesaplar uzun süredir yapılıyor. Ancak son olarak kapsamlı bir araştırma aslında tablonun daha ciddi olduğunu ortaya koydu. McKinsey'in hazırladığı bir rapora göre, dünyadaki mevcut işlerin neredeyse yarısı 2055 yılına kadar robotlarla yapılacak. McKinsey Global Institute tarafından hazırlanan rapora göre, mesleklerin yaklaşık yüzde 60'ı, insanların ürettiği toplam değerin ise yüzde 30'undan fazlası da otomasyona gidecek.Türkiye'de ise tam 12 milyon 283 bin kişinin işini 2055 yılında ya robotlar ya da yapay zeka gibi çeşitli yeni teknolojiler yapacak. 'Türkiye'de hangi sektörde çalışanlar en çok işini kaptıracak?' sorusunun cevabı ise tarım, hayvancılık ve gıda. Yani tarım alanında çalışan toplam 2 milyon 900 bin kişi işini teknolojiye kaptıracak. İkinci sektör ise sanayi. Bu alanda da tam 2 milyon 800 bin kişilik bir iş kaybı gerçekleşecek. Perakende şirketleri ise 1 milyon 500 bin kişi ile listede üçüncü sırada. İnşaat sektörü de 1 milyon kişi barajını aşan ve dördüncü sırada olan sektör.Otomasyonda yani işi teknoloji ile paylaşımda oransal olarak ise en yüksek potansiyel yüzde 66 ile ulaştırma ve depolama alanında. Yüzde 61 ile tarım ikinci, yüzde 57 ile turizm ve yiyecek-içecek sektörü üçüncü sırada. Türkiye'deki en büyük 19 sektörü baz alınca ortalama otomasyon potansiyeli ise yüzde 49 düzeyinde.Otomasyonun verimlilik artışını yılda yüzde 0.8 ila 1.4 artıracağı tahmin ediliyor. Bu verimlilik artışı ve sosyal hayattaki dönüşümü yapabilmek ise eğitimde değişim ile alakalı. Çünkü yeni mesleklere göre insan yetiştirmek ve beyaz yakaya geçiş şart. 20'nci yüzyılda gelişmiş ülkelerin işgücü piyasasında tarımdan uzaklaşıp beyaz yakaya geçişi gibi bir trend uzun vadede işsizliği çok etkilememişti. Bu kez de benzer bir trendin olabileceği belirtiliyor. Çünkü insanlara işgücünde hâlâ ihtiyaç duyulacağını hesaplanıyor. Verimlilikteki toplam artış, yalnızca insanlar makinelerde birlikte çalışırsa ortaya çıkacak gibi görünüyor.