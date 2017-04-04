Antalya'ya gelen Rus sayısı yüzde 816 arttı

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, mart ayında hava yoluyla yurt dışından 165 bin 741 kişi geldi. Gelen yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 geriledi. Geçen yılın mart ayında Antalya'ya hava yoluyla 257 bin 441 kişi gelmişti.

Mart ayındaki yolcuların milliyetlerine bakıldığında, en fazla yolcu 45 bin 992 kişiyle Almanya'dan geldi. Bu ülkeyi 29 bin 782 kişiyle İran, 24 bin 134 kişiyle Rusya, 8 bin 540 kişiyle İngiltere, 4 bin 571 kişiyle İsrail, 4 bin 547 kişiyle Danimarka, 4 bin 223 kişiyle Hollanda, 3 bin 215 kişiyle Norveç, 2 bin 879 kişiyle Belçika ve bin 717 kişiyle Ukrayna takip etti.

Geçen ay Rusya'dan Antalya'ya gelen yolcu sayısı 2016'nın aynı ayına göre yüzde 816 arttı.

Ocak-şubat-mart aylarında Antalya'ya hava yoluyla toplam 337 bin 663 kişi geldi. Yurt dışından gelen yolcu sayısı yılın ilk 3 ayında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 geriledi.

Söz konusu dönemde Rusya'dan gelen kişi sayısı yüzde 672 artış gösterdi.