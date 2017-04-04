Bank Asya’ya iki konteynır para geldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tasfiyesine karar verilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) en önemli finans ayağı Bank Asya'ya, örgütün elebaşının talimatıyla iki konteynır dolusu para gönderildiği belirlendi. Bursa'da FETÖ/ PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 59 sanık hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, örgüt elebaşının Bank Asya'ya destek çağrısı yaptığı dönemde bankanın Bursa şubelerine, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden TIR'la para gönderildiğine yer verildi. İddianamede, "Orhan" adlı gizli tanık, çarpıcı bilgleri bilgileri paylaştı: "Örgüt üyesi iş adamının akaryakıt istasyonu ile tekstil firmaları, bir yakınına satılmış gibi gösterildi. Buradan elde edilen 20 milyon lira, Yıldırım şubesine yatırıldı. Şubeye bir günde 49 milyon lira geldi."



2 GÜNDE 260 MİL YON TL

Bank Asya şubelerine il dışından para getirildiğini belirten gizli tanık, "Gebze'den, örgüte yakın iki polis memuru tarafından Bursa'ya 2 konteynır hacminde, tır'la para getirildi. Yıldırım şubesine 80 milyon, Kestel 60 milyon lira, Bursa şubesine de 120 milyon TL para toplandı" dedi.