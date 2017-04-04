İki ayda 5 bin konut satıldı

Vatandaşın ucuz ve lüks konuta sahip olması için gayrimenkul sektöründe başlatılan konut seferberliği rekor kırdı. Ülkenin geleceğine güvenen vatandaş kampanya hamlesine adeta hücum ederek, ilk kampanyanın satış rakamlarının çok üzerine çıktı. Emlak Konut öncülüğünde başlatılan ve daha sonra KONUTDER üyelerinin de katıldığı kampanya seferberliğiyle 2 ayda toplam 5 bin 22 konut satıldı. KONUTDER üyeleri kampanya kapsamında 2.1 milyar değerinde 2 bin 300 ev sattı.



İLK ÇEYREKTE REKOR

İlk çeyrekte Emlak Konut GYO 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 2 bin 833 adet bağımsız bölüm satarak rekor kırdı. 2016'nın ilk 3 ayında bin 200 ev satılırken, bu yılın aynı döneminde kampanya etkisi ile satışlar artış gösterdi. 1 Şubat'ta başlayıp 2 ay süren kampanya kapsamında 2 milyar 801 milyon TL değerinde 394 bin 668 metrekarelik 2 bin 722 bağımsız bölümün satışı yapıldı. Kampanyalı satışların bin 127'sinde banka kredisi kullanılırken, bin 595 vatandaş Emlak Konut'a borçlandı ya da nakit aldı. Kampanya ile 60 aya 0 vade farkı, 120 aya yüzde 0.45 vade farkı ve 240 aya ise yüzde 0.79 vade farkı imkânı sunulmuştu. Peşinat tutarı yüzde 5'e çekilirken, peşin alımda da yüzde 15 indirim yapılmıştı. Tarihi kampanya kapsamında kullanılan kredili satışlarda 0- 60 ay vade yüzde 72 oranında tercih edildi. Kampanyaya katılanların yüzde 3'ü 61-119 ay, yüzde 25'i de 120 ay üzeri vadeyle borçlandı. Adet bazında en çok satışı şu projeler yaptı: 'Nidapark Küçükyalı' 610 adet bağımsız bölüm karşılığında 626 milyon 493 bin 920 liralık satışla birinci oldu. Onu, 219 bağımsız bölümle 501 milyon 671 bin 794 liralık satışla 'Validebağ Konakları' ve 211 adet bağımsız bölüme 305 milyon 820 bin 782 liralık satışla 'Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul' projesi takip etti.



TARİHTE BENZERİ YOK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Tarihimizde bir benzeri daha olmayan 20 yıla kadar uzayan vadelerle 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyamızı yaptık. Şimdi tabloya baktığımızda gerek genel anlamda kampanya kapsamında çıkan sonuçlarımızdan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



VATANDAŞIN ÜLKEYE GÜVENİ TAM

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, hükümetin aralık ve ocak ayında aldığı tedbirlerle hem ülke ekonomisinin hem de gayrimenkul sektörünün ivme kazandığının altını çizdi. 2 aylık kampanya döneminde ortaya çıkan satış rakamlarının piyasayı hareketlendirdiğini belirten Altan Elmas, "Verilen teşviklerin en büyük etkisini bu kampanyalar sayesinde özellikle şubat ve mart aylarında daha net görmüş olduk" diye konuştu. Altan Elmas, şöyle devam etti: "Vatandaşımızın ülkenin geleceğine güveni tam. Rakamlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü konut ilk ertelenen yatırım olur genelde. Ancak vatandaş 16 Nisan'da yapılacak referandumun sonucundan endişe etmiyor."



3 AYDA HEDEFİ YAKALADIK

Kampanyanın başarısının arkasında ülkesine güvenen vatandaşlar olduğunu anlatan Kurum, "Bu vesileyle bugüne kadar desteğini her zaman hissettiğimiz halkımıza ve kampanyamıza katılan bankalarımıza teşekkür ederiz. 31 Mart'ta sona eren kampanya kapsamında 2 milyar 801 milyon TL değerinde 2 bin 722 konut satışı yaptık. Sene başında 8 milyar TL'lik bir hedef açıklamıştık. Hedefimizin büyük bir oranını daha ilk üç ayda gerçekleştirdik" dedi.



MARKA İYİYSE EV SATILIR

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Validebağ Konakları projemizin lansmanını yapmadan çadırda satışa çıkardık. 1.1 milyar liralık projenin yarısından fazlasını sattık" dedi. Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde böyle fiyatlarda olan bir projedeki konutların kapış kapış gittiği yok. Kampanya iyiyse, marka iyiyse, lokasyon iyiyse her zaman satış olur" dedi.