Karadeniz ile Akdeniz birbirine kavuşuyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, son yıllarda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ülkenin kuzeyi ile güneyinin 18 ulaşım koridoru ile birbirine bağlanacağına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, Karadeniz'i Akdeniz'e ve Doğu Anadolu üzerinden Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlamak için 18 koridor belirlendi. Bu 18 koridorun son 3 tanesi Karadeniz'i Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e ve güneye bağlamak adına yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Ovit Tüneli, çok önemli bir tünel. 14 bin 200 metrelik bir güzergah ve devamında da Kop Tüneli ile gelip Erzincan'a, Erzurum'un İspir ilçesi üzerindeki tünellerden Erzurum'a, Gümüşhane üzerinden Trabzon'a, Erzincan'a bağlanması, bütün bunlar birbirinin tamamlayıcısı."

"OVİT TÜNELİ GELECEK YIL HİZMETE GİRİYOR"

Arslan, Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı devam eden Ovit Tüneli'nin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Dünyanın en uzun tünelleri arasında yer alan Ovit Tüneli'nin 2018 yılında hizmete sunulacağının müjdesini veren Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ovit Tüneli'nde ışık gördüyü de yaptık, önümüzdeki yıl hizmete sunmuş olacağız. Böylece Rize'yi İspir üzerinden Erzurum'a, oradan da ülkemizin güneyine bağlayacak önemi bir koridoru yapmış oluyoruz. Zigana Tüneli de Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Erzincan ve Bayburt'a oradan da Erzurum'a bağlayacak, devamındaki Kop Tüneli çok önemli bir tünel, böylece ikinci bir güzergahı, ikinci bir koridoru tamamlamış olacağız. İnşallah sadece bunlarla yetinmeyeceğiz, ülkemizin diğer alanlarında da bir çok tüneli yine yapacağız ki bahsettiğimiz koridorları tamamlamış olalım."

"KARADENİZ-AKDENİZ ARASINDAKİ ULAŞIM KESİNTİSİZ OLACAK"

Arslan, Doğubayazıt ilçesi ile Van arasındaki Tendürek Dağları üzerindeki Tendürek Geçidi'nin de kış şartlarında geçişe izin vermediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"O geçit vermeyen Tendürek Dağlarını da çok daha rahat aşabilmemiz, geçebilmemiz için Tendürek'te bir tünel planlaması yaptık, şu an proje çalışması yapılıyor. İnşallah onu da yaptığımızda Karadeniz'i Akdeniz'e, ülkemizin en doğusundan kesintisiz şekilde, tünel gerektiğinde tünel, viyadük gerektiğinde viyadük ve köprü yaparak bölünmüş yollarla bağlamış olacağız."