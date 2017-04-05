Başbakan Yıldırım'dan Türk Akımı talimatı!

TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye ile Rusya arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin anlaşmanın 10 Ekim 2016 tarihinde imzalandığının belirtildiği genelgede, söz konusu anlaşmanın onaylanmasının 6765 sayılı Kanunu ile uygun bulunduğu, Resmi Gazete'de yayımlanarak 21 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

ORTAK KURULMASI PLANLANAN BİR ŞİRKET İLE...

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan genelgede, karada ve denizde döşenecek toplam 4 boru hattından oluşacak projenin, deniz bölümünde yer alan iki boru hattının tasarım, inşa ve işletimi faaliyetlerinin South Stream Transport B.V. şirketi tarafından yürütüleceğinin Rusya tarafından bildirildiği, projenin 'Kara Bölümü 1' kısmının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) inşa edilerek işletileceği belirtildi. Genelgede, ayrıca 'Kara bölümü 2' kısmına ilişkin faaliyetlerin ise önümüzdeki dönemde her iki ülkenin belirleyeceği kuruluşlarca ortak kurulması planlanan bir şirket tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

HERHANGİ BİR AKSAKLIĞA MAHAL VERMEKSİZİN...



İzleyen süreçte anlaşmaya istinaden proje kapsamında gerekli arazi hakları edinimi çalışmalarını yürütmek amacıyla bir kamu kuruluşunun, arazi hakları kuruluşu olarak atanacağı bilgisine yer verilen genelgede, "Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği bakımından büyük önem taşıyan projenin öngörülen süresinde ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin gerçekleştirilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların süratli kararlı ve duyarlı bir bizimde tüm kamu kurum ve kuruşlar arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir" denildi.

BOTAŞ'A DESTEK



Buna göre, anlaşma çerçevesinde Türkiye tarafından üstlenilen yükümlülüklerin zamanında ve layıkıyla yerine getirilebilmesi için proje kapsamında kamu kurum ve kuruşlarınca yapılacak uygulama ve işlerin süratle tamamlanması istenildi. Genelgede, arazi hakları kuruluşu olarak atanacak kamu kuruluşuna BOTAŞ'a ve South Stream Transport B.V. şirketine ilgili bütün kamu kurul ve kuruşları tarafından gerekli katkı ve desteğin verilmesi istendi.