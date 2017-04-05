Bursa’dan 19 bin istihdam

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa iş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine katılırken bu yıl için 80 bin yeni istihdam hedefi koyduk. İlk çeyrekte hedefin yaklaşık dörtte birine karşılık gelen 19 bin istihdamı gerçekleştirdik" dedi.Avrupa'daki talep artışı ile ihracatın Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Burkay, dünyada ekonomide yeni bir düzene doğru gidildiğini, burada iyi bir pozisyon alınması halinde Türkiye'nin büyümesini devam ettirebileceğini söyledi. Bu dönemde sorulan soruların başında "yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarına devam edip etmeyeceğinin" geldiğini belirten Burkay, şöyle devam etti: "Bir tedarikçi ile anlaşmak 3-4 yıl sürüyor. Sizin bir projeye başlamanız, onu siparişe döndürmeniz, üretip ihraç etmeniz 3 yıl... O yüzden bunlar anlık kararlarla, 'Evet, biz Türkiye ile kötü olduk, Türkiye'den mal almayalım' diyecek ve ertesi gün bütün ithalat duracak... Böyle bir dünya yok. Türkiye'nin alternatifini üretmeleri, bırakın firma olarak, ülke olarak dizayn etmeleri en az 3-4 yıl sürer. Bu coğrafyaya baktığımızda nereye gidecek? Hindistan'a mı, Pakistan'a mı, Çin'e mi gidecek? O yüzden referandum ve Avrupa'daki seçimlerden sonra Türkiye'nin, partnerleriyle ilişkilerini güçlendirerek bu yeni döneme hazırlanması gerekiyor."İbrahim Burkay, Türkiye'de ihracatın GSYİH içindeki payının yüzde 17, Bursa'da ise bu oranın neredeyse yüzde 40'lar civarında olduğunu bildirdi. Almanya'da GSYİH'nin yüzde 46'sını dış ticaretin oluşturduğunu, ABD'de ise dış ticaretin toplam ekonomi içindeki payının çok düşük olduğunu belirten Burkay, "Bu anlamda OECD ortalaması yüzde 25, Türkiye ortalaması yüzde 17" dedi.Bursa'nın 200 ülkeye ihracat yapan bir kent olduğunu, bunun Bursa'yı birçok anlamda pozitif ayrıştırdığını ifade eden Burkay, kentte işsizliğin düştüğünü ancak daha sonra yüzde 8'lere kadar çıktığını bildirdi. Bursa'da yan sanayinin ihracattaki payının yüzde 50'leri geçtiğini belirten Burkay, şehrin 13 milyar dolar olan ihracatının 15 milyar doların üzerine çıkmasını istediklerini söyledi. Burkay ayrıca ihracatın yüzde 78'inin otomotiv ve otomotiv yan sanayi olduğunun altını çizdi.