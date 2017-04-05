Hazine’den döviz lobisine hodri meydan

Merkez Bankası'nın ardından Hazine de ekonomiye güven mesajı verdi. Hazine Müsteşarlığı döviz lobisine resti çekerek, Türkiye'de hem hane halkı hem de reel sektörün kurs riski bulunmadığını vurguladı. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, "Hane halkının finansal yükümlülükten kaynaklanan kur riski bulunmuyor. Buna karşın önemli miktarda yabancı para cinsi varlığı var. Dolayısıyla döviz kuru artışı hane halkında pozitif servet etkisi yaratıyor" dedi. Türkiye'de bankacılık sektörünün yabancı para net genel pozisyonunun dengeli görünüme sahip olduğunu belirten Çelik, reel sektörün de kur riskini yönetme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



KURA DOĞAL KORUMA

Çelik, yakın dönemde döviz kurundaki gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik soru önergesine yanıt verdi. Çelik, döviz üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı alınan önlemlerin piyasada dövize olan talebin azalmasına katkı sağladığını belirtti. Çelik, Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri anımsatarak, kamuda ihale mevzuatı, kamu alacakları ve döviz varlıklarının TL'ye dönüştürülmesin etkili olduğunu vurguladı.



KUR RİSKİNİ YÖNETMEDE SIKINTIMIZ YOK

Kur riskinin yönetilmesi konusunda bir sıkıntı bulunmadığına işaret eden Hazine Müsteşarı Osman Çelik, hane halkının herhangi bir kur riski bulunmadığını vurguladı. Tam tersine önemli miktarda yabancı para cinsi varlığı olduğunu belirten Çelik, "Dolayısıyla döviz kuru artışları hane halkında pozitif servet etkisi yaratmaktadır" dedi.