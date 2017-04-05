Hızlı büyümemiz hüsrana uğrattı

Türkiye'nin yeni yatırımlarla gücüne güç kattıkça birilerinin yüreğinin daraldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, onlara rağmen yapmaya devam edeceğiz" dedi. Zonguldak'ta Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenen 130 milyon lira tutarındaki 35 projenin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bırakın koalisyonların kendisini, ihtimaline dahi tahammülü olmadığını söyledi."Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, yeni yatırımlarla gücüne güç kattıkça inanın bana birilerinin yüreği daralıyor, gözleri bulanıyor" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstanbul'a bakıyorlar, Boğaz boyunca inci gibi dizili üç tane köprüyü görüyorlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman ne dedi bu solaklar? 'hayır' dediler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. 'hayır' dediler. Marmaray'dan 3 yılda 200 milyon insan geçti. Buna da 'hayır' dediler. Avrasya Tüneli'ne ve Osman Gazi Köprüsü'ne de 'hayır' dediler. 'Ula hangisine evet diyecesunuz'." Boğaz'a bir köprü daha yapacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç kat. Gidiş, geliş bir de tren. Bizim yaptıklarımızı bunlar hayal bile edemezler" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat düştü diye sevinildiğini, şimdi onun da yeniden yükselmeye başladığını belirterek, "Hep onların aksine gidiyor ya. Turizmdeki sıkıntılarımıza umut bağlamışlardı şimdi turizmde kıpırdanma var. Büyüme rakamımız Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse 2 katı üstünde çıktı. Orada da hüsrana uğradılar. Son 3 yıldır ellerine geçen her aracı kullanarak üzerimize saldırdılar" diye konuştu.Üçyıllık bir aranın ardından Zonguldak'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeyi deniz ticaretinin merkezi kılmak için asırlardır çeşitli projelerin geliştirilmesine rağmen maalesef bir türlü gereken adımların atılamadığını vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi: "Filyos Limanı Projesi'ni 2023 hedeflerimizin arasına koyduk. Türkiye'nin üçüncü büyük limanının inşasına 2016 yılının aralık ayında başladık. Bu liman, Marmara ve Boğaz'ın yükünü azaltarak, önemli bir alternatif olacak. Filyos Limanı'nın, sadece altyapısının proje bedeli 655 milyon TL. Hedefimiz, 2019 yılı ortasına kadar altyapıyı bitirmek." Erdoğan, Filyos Limanı Projesi'nin, 12 bin kişilik istihdamın oluşmasını temin edeceğini vurguladı.