Kitap fırlatma 638 milyara mal oldu

BaşbakanBinali Yıldırım, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmasıyla başlayan 2001 krizi sonrası 2011 yılına kadar 638 milyar lira borç ödendiğini belirterek, "638 milyarı ödemeseydik, düşünün neler yapabilirdik? 74 tane daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 140 Avrasya Tüneli, 34 Marmaray, 15 tane Kanal İstanbul, 127 bin kilometre bölünmüş yol yapardık. Kişi başı milli gelirimiz bugün 11 bin dolar değil, 14 bin dolar olurdu. İşte 2001 krizinin bedeli bu" dedi. Yozgat'ta 16 Nisan referandumu için miting yaparak, yeni yapılan Şehir Hastanesi'ni hizmete açan Başbakan Yıldırım, Yozgat'a 14 yılda 9.5 milyarlık yatırım yaptıklarını söyledi.465 yataklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Sağlıkta dönüşüm gerçekleştiren ülke Türkiye'dir. Bu şehir hastaneleri Cumhurbaşkanımızın hayalidir ve iktidara geldiğimiz ilk günden beri hep bu projeleri hayal etti. 10 adet devlet hastanesi, 6 adet sağlık ocağı, 5 adet sağlık evini bitirip hizmete aldık" diye konuştu."Allah'a şükür son 15 senede siz bize güç verdiniz, biz de sizin beklediğiniz hizmetleri yaptık" diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Avrupa'da yok. Niye hırçınlaşıyorlar, çünkü Türkiye dünyanın en büyük eserlerini yapıyor, en büyük havalimanını yapıyor, en derin, en uzun tünellerini yapıyor, şehir hastaneleri yapıyor. Milletimizin hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Varsın rahatsız olsunlar önemi yok. Yeter ki benim milletim rahat etsin. Bu güzel bir eser oldu, kente çok yakıştı."Hızlıtrenin adım adım geldiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "2018'de Yozgat hızlı treni başlıyor. İşte hizmet bu. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Yozgat Yerköy İnandık Barajı'nı da yapıyoruz. Yozgat'a müjdeyi veriyorum, havalimanınızın inşaatı bu sene başlıyor, hayırlı uğurlu olsun.