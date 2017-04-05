Sayıştay’da 85 denetçi ByLock kullanmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devletin en üst mali yargı organı Sayıştay Başkanlığı'na yaptığı operasyonun altından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çıktı. FETÖ'nün Sayıştay'da 1992'den itibaren yapılanma başlattığı belirlendi. Kurumda, görevli bin 700 uzman denetçiden 85'inin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock
kullandığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Sayıştay'a operasyon düzenledi. Operasyonda 41 kişi gözaltına alınırken 7 ilde de operasyon başladı.
YANGIN DA ŞAİBELİ
Kuruma girişte yapılan son 25 yıllık tüm sınavlar mercek altına alındı. ByLock'çuların kuruma 1992'de girdiği belirlendi. Sayıştay yazılı sınavlarında en yüksek puanı alanların mülakatta elendikleri, düşük puan alan ve aynı sayıda net çıkartan FETÖ'cülerin ise mülakatla göreve başlatıldıkları tespit edildi. 2000'de Sayıştay yeni binasına taşınırken çıkan arşiv yangını da mercek altına alındı. Savcılık söz konusu şaibeli arşiv yangını ve FETÖ'cülerin stratejik kurumlara yaptığı denetim raporlarını da incelemeye aldı. Sayıştay'daki FETÖ'cü yapılanmaya ilişkin istihbarat raporunda, örgütün kurum içi tepe noktasında eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya ve Sayıştay başdenetçilerinden Şahin B.'nin olduğu değerlendiriliyor. Örgütün Sayıştay'daki bölge abisi olarak da Serhat A. tanımlanıyor. Raporda, Serhat A'nın örgütün Anayasa Mahkemesi'ndeki kadrosuyla irtibatlı olduğu ve eşinin ise FETÖ'ye ait eğitim kurumlarında çalıştığı kaydedildi.