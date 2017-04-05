Varlık Fonu yatırımları Türkiye’ye çekecek

CHP'li bazı vekiller Varlık Fonu ile ilgili ayrı ayrı Başbakan Binali Yıldırım'a soru yöneltti. Soruları yanıtlayan Canikli, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen tüm kuruluşların uluslararası bağımsız denetim firmalarınca denetim ve değerlendirme çalışmalarına hemen başlandığını belirtti.

İŞ SORUMLULUKLARI DEVAM EDECEK

Canikli, "Varlık Fonu bünyesine devredilen kuruluşların stratejik ve finansal gündemine ve yatırım fırsatlarına karşı doğrudan odaklı bir hissedar yaklaşımı ile bakacak ve yönetim kurulu aracılığı ile profesyonel yönetim yaklaşımı ile yönetilecektir. Bu kapsamda TVF'ye devredilen kuruluşların mevcut çalışanları operasyonel olarak iş ve sorumluluklarına devam edeceklerdir" diye konuştu.

ALIMLAR BAŞLADI

Canikli, yasaya göre kurulan Varlık Fonu şirketi, kurulacak şirketler ve alt fonların gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğunu belirtirken, Fon'un kurulmasına ilişkin 6741 sayılı yasanın Fon yönetimine devredilen kuruluşların vergiden muaf tutulacaklarına dair bir niyet içermediğini ifade etti. Canikli, çalışanlar için alım süreçlerinini başladığını belirterek "Fon'da görev alacak olan kişilerin maaşları, işgücü piyasasındaki arç-talep dengesi, piyasada hakim olan ücret düzeyleri, yaşam standartlarıyla ilgili veriler ve kıdeme göre belirlenmektedir" dedi.