Bakanlıktan dış lastik ithalatına flaş soruşturma

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından araç dış lastiğinde son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar görmesi nedeniyle soruşturma başlattı. Bugünkü Resmi gazete'de yer alan tebliğde "Yerli üretimin ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi 'ithalat' başlığı altında 'ticaret politikası savunma araçları' sayfasında yer alan 'korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar' bağlantısından ulaşılabilmektedir" denildi.

Bu kapsamda yapılacak ithalata 200 gün süreyle kilogram başına 0.50 dolar tutarında geçici önlem uygulanmasına ve uygulamada gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması konusunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına oy birliği ile karar verildi. Kararda, inceleme konusu ürününün ithalatının inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış gösterdiği vurgulanarak, yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu ve ithalata karşı önlem uygulanmasında gecikme olması halinde telafisi güç zararlara yol açılabileceğinin tespit edildiği belirtildi.