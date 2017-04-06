‘Halk’ın bankası kuşatma altında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık operasyonunda hedef tahtasına oturttuğu Halk Bankası'na, geçen hafta tekrar başlayan saldırıya bir yenisi eklendi. Referanduma iki hafta kala genel müdür yardımcısının, FETÖ tarafından desteklendiği belgelenen New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın yerine vekalet eden ABD'li savcı Joon H. Kim'in Zarrab iddianamesinden copy paste yaparak hazırladığı iddianame ile tutuklanan Halk Bankası'na bir saldırı da, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddy's'den geldi. Genel müdür yardımcısının tutuklanmasını bahane eden Moody's, kredi notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye aldığını açıkladı. Moody's Halkbank'ın yabancı para cinsi kredi notunu Ba1 düzeyinde derecelendiriyor. Moody's, gözden geçirmenin gerekçesini soruşturmanın bankanın finansal göstergelerine etkisi olarak açıkladı. Son dönemde hızlı büyüyen ve Avrupa'daki şube sayısı da 65'i geçen banka, 2013'ten bu yana hedef tahtasında. HalkBank, 2009-2013 arasında aktifini iki kattan fazla artırarak 139.9 milyar liraya taşıdı.