İzmir’e bir günde 4 milyarlık yatırım

İzmir'de, 51 kilometre ana gövde, 25 kilometre bağlantı yolu ile toplam 76 kilometre uzunluğunda, Menemen'den başlayıp Çandarlı Limanı'nda son bulacak olan 6 şeritli Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun temel atma, Karabağlar Kentsel Dönüşüm ve 101 projenin açılış törenlerinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Temelini atacağımız otoyol, Çandarlı Kuzey Ege Limanı'na kadar gidecek. Toplam 76 kilometre uzunluğunda olacak. Bedeli 1.5 milyar lira. 101 tesisin yatırım tutarı 1 milyar 800 milyon. Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bedeli de 500 milyon lira. Bir günde İzmir'e kazandırdığımız eserlerin toplam tutarı 4 milyarı geçiyor, helalı hoş olsun, İzmir için ne yapılırsa yeridir" dedi.



320 MİLYARLIK YATIRIM

İktidara geldikleri ilk günden bu yana ulaştırmaya ve haberleşmeye yaptıkları yatırımın tutarının 320 milyar lira olduğunu vurgulayan Yıldırım, "2018'de benim İzmirli kardeşim Menemen'den Çiğli'den Bornova'dan arabasına binecek, 2 saat 50 dakika sonra İstanbul'un merkezinde. Medeniyet demek hizmet demek, yol demek" diye konuştu.



ŞEHRE MARMARAY MÜJDESİ VERDİ

Konuşmasında İzmir'e yapılan yatırımları anlatan Başbakan Yıldırım, "İzmir için en büyük müjdeyi açıklıyorum. İzmir'in Marmaray'ı, tüp geçişi için bu sene ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve gerdanlık takacağız. İzmirli, Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek" dedi. 2011'de İzmir Milletvekili adayı olduğunda 35 proje sözü verdiğini anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "İnanmadılar. 6 tanesi bitti. 7'si devam ediyor. Konak Tüneli, havalimanı, Güzelbahçe Limanı, Turgutlu-Kemalpaşa demiryolu, Torbalı-İzban hattı bunlardan biri. Bunlar bitti. İzban güneyde Selçuk'a, kuzeyde Bergama'ya kadar uzuyor. Bunun da bu sene ihalesi yapıyor. Sabuncubeli Tüneli önümüzdeki sene hizmete giriyor. Daha büyük bir proje var. Ankara-İzmir hızlı treni 2019'da bitmiş olacak. Ankara İzmir arası 3.5 saate inecek."