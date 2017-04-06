TÜRSAB'ın açtığı dava sonrası mahkemenin booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı otellerle acenteleri karşı karşıya getirdi. Acenteler booking'in oda satışı garantisi vererek otelleri kapattığını, Türkiye'de vergi ödemediğini, otellerin odalarını daha ucuza sattığını ve yüksek komisyon aldığını iddia ederken oteller bunun tam aksini savundu.

OTELLER MAĞDURİYET YAŞIYOR

Booking'te fiyatları kendilerinin belirlediğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Biz booking ile fiyat anlaşması yapmıyoruz. Onlara sadece komisyon veriyoruz. Booking'e daha ucuz oda fiyatı verdiğimiz de doğru değil çünkü fiyatı booking değil satış rakamlarımıza göre biz belirliyoruz" dedi. Karar nedeniyle otellerde bir mağduriyet oluştuğunun altını çizen Ayık, bu nedenle davaya münferiden müdahil olacaklarını kaydetti. Ayık, "Şu anda oteller bir satış kanalını kaybetti ve zarara uğradı. Bu nedenle mahkemeye zararlarımızın teminatlandırılması için başvuracağız" diye konuştu.



"BURADA OFİS AÇSINLAR"

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ise acentelerin sahada eşit şartlara sahip olması gerektiğini ve booking nedeniyle birçok küçük acentenin kapandığını kaydetti. Ulusoy, "Vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemeyiz. Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz ancak ortada biz adaletsizlik varsa üyelerimizi korumak bizim görevimiz. Booking gelsin burada ofis açsın" dedi.



"TERÖRÜN ARKASINDA BOOKİNG REZERVASYONU VAR"

Anı Tur'un patronu Veli Çilsal, "3-5 evi olanlar dahi booking.com üzerinden pazarlama yapıyor. Denetim yok. Terörün arkasında Booking.com rezervasyonları var" dedi. Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan da global sitelerin veri güvenliğine uymadığını kaydetti.