Türkiye’nin ilk uzay OSB’si hayata geçiyor

Türkiye'yi uzayda ve savunma sistemlerinde söz sahibi ülkeler arasına yükseltebilmek amacı ile kurulacak Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'sinin (HAB) temeli referandumun ardından atılacak. Kahramankazan, Yenimahalle ve Sincan ilçe sınırları içerisinde kurulacak bölgenin yıllık potansiyel ciro hedefi 2 milyar dolar olarak belirlendi. HAB'da yer almak için şu ana kadar başvuran şirket sayısı 150'yi aştı. İki etaptan oluşacak HAB'ın ilk etabı 4.1 milyon metrekare, ikinci etabı ise 7.2 milyon metrekare olacak. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık ihtisas organize sanayi bölgesinin (OSB) kuruluş çalışmaları 2011'de başlarken, yer seçimi 2013'te onaylandı ve 2015'te ise tescil edildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'nin katılımıyla Kahramankazan, Yenimahalle ve Sincan sınırları içerisinde TUSAŞ/TAI yerleşkelerinin yanında kurulacak HAB'da altyapı proje çalışmaları devam ediyor.



ALTYAPIYI DSİ ÜSTLENDİ

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Müdürü İbrahim Keskiner, HAB'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) projeyi hızlandırmak için kanal inşaatlarını yatırım programına aldığını ve bu nedenle kazı, dolgu çalışmaları ile ilgili temel atma töreninin referandum sonrasına bırakıldığını ifade etti.



15 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM YARATACAK

Uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatı artırma amacıyla kurulacak Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'si iki etaptan oluşacak. 4.1 milyon metrekare büyüklüğündeki 1. etap 15 bin kişilik istihdam yaratacak. İki etabın toplam büyüklüğü ise 7.2 milyon metrekare olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da proje ile yakından ilgilendiğini söyleyen Keskiner, OSB'de yerli uçak, helikopter, insansız hava araçları başta olmak üzere platformlar ve bunların alt versiyonlarının üretilebileceğini belirtti.