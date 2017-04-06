Vatandaşa konutta yüzde 20 indirim

'Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasını 31 Mart'ta sona erdiren Emlak Konut GYO yeni bir kampanya için start verdi. Şirket, daha önce ev alanlar için 'İkinci Bahar' şeklinde tanımlanan kampanya kapsamında özel ödeme seçenekleri ve indirim oranları sunuyor.



9 HAZİRAN'A KADAR

Emlak Konut GYO'nun hemen teslim ve devam eden 47 projesinde geçerli olan kampanya 9 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında borç tutarının yüzde 100'ünün ödemesi durumunda yüzde 20 indirim, yüzde 75'inde 15, 50'de 10, 25'inde ise yüzde 5 indirim uygulanacak. 9 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 47 projeden 1 Şubat 2017 tarihinden önce bağımsız bölüm satın alan ve ödemesi Emlak Konut'a devam eden alıcılar, geçmiş döneme gecikme faizi, site yönetimlerine ait ödenmemiş olan aidat, sigorta, emlak vergisi kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra, güncel borç bakiyesinden yaptığı ödemeye göre indirim alacak. TÜFE'li satın alan alıcılar talep etmesi halinde kalan tutar aylık yüzde 0.50 vade farkı oranı üzerinden kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırılacak.