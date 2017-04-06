ye müjde! Onlara da yapılacak...

Giriş Tarihi: 6.4.2017 12:32 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 12:32
Yeni emekliye müjde! Onlara da ödeme yapılacak...

11.5 milyon emeklinin büyük bölümü promosyonu alırken, bu imkandan önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Emekli maaşı bağlanan, sını seçip parasını alacak

Memurlar gibi emekliler de maaşlarının yattığı lardan promosyon alma hakkına kavuştu. 11.5 milyon emekliye promosyon sinin Mart-Nisan- Mayıs'ta yapılması kurala bağlandı, işlemlerin kolaylaştırılması sayesinde büyük bölümü 1 ayda parasını cebine koydu. Ancak promosyondan sadece mevcut emekliler değil, önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.

FIRSATLARA BAKACAK

Kişi ne zaman emekli olursa olsun, promosyon alabilecek. Şimdi emekli olan da 3 ay sonra ya da 6 ay sonra emekli olan da banka promosyonuna başvurabilecek. Emekli aylığı bağlanan kişi, bankasını seçecek, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek 3 yıllık promosyonu cebine koyacak. lerin promosyon tutarı da mevcut emekliler gibi olacak.

PROMOSYON ALACAKLAR

Takvim'in haberine göre, taban tutar bağlanan maaş bin liranın altındaysa 300, bin-2 bin lira arasındaysa 375, 2 bin liranın üzerindeyse 450 lira olacak. Yeni emekli en az bu tutarlarda promosyon alacak. Ancak daha yüksek ödeme teklif eden varsa, o banka seçilerek cazip fırsatlar değerlendirilebilecek. Emekli olanlar, ya ilk maaşın yatırıldığı bankayla devam ederek promosyonunu oradan alabilecek ya da e-devlet'ten ya da seçtiği bankaya başvurarak maaşını taşıyabilecek..

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Yeni emekliye müjde! Onlara da ödeme yapılacak...
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