Enerjide milli vizyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı milli ve bağımsız enerji stratejisi ile Türkiye kaliteli ve kesintisiz enerjiye kavuşacak. Ürün çeşitliliği sağlanacağı için arz güvenliği sıkıntıları yaşanmayacak. Yerli enerji kaynaklarıyla üretim cari açığı azaltacak. Rekabetçi bir piyasa oluşacağı için düşen maliyetler halkın ucuz enerjiye ulaşmasının yolunu açacak. İşte yeni stratejinin detayları:Arz güvenliği açısından doğalgaz ve petrol depolaması stratejinin önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Doğalgaz depolamada yüzde 20 hedefi konuldu. Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisi bu yıl devreye girdi. Kapasite 1 milyar metreküpten 5.4 milyar metreküpe çıkarılacak. Silivri'deki deponun kapasitesinin 4.6 milyar metreküpe çıkarılmasıyla Türkiye, 2019-2023 döneminde bölgenin en önemli gaz depolama ülkesi olacak. Petrol depolamada da hedef 5 milyon ton kapasite.: Önümüzdeki 10 yılda dünyada tüketilen gazın LNG payının boru gazını geçmesi bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin 2015 sonu itibarıyla LNG'deki günlük 34 milyon metreküp olan kapasitesi ilk bir yılın sonunda 64 milyon, bu yılın sonunda da 107 milyon metreküpe çıkarılacak. Yüzer LNG santrali (FSRU) sayısı da artırılacak. İlki aralıkta devreye alınan FSRU gemilerine yıl sonunda bir tane daha eklenecek. Marmara Bölgesi'nde de üçüncüsünü devreye alınacak. Doğalgazsız OSB kalmayacak.Türkiye'nin enerji ve madenlerde veri tabanını oluşturacak iki önemli adım atılıyor. Jeofizik ve jeokimya haritaları çıkarılacak. Jeofizik harita 2018'de tamamlanacak. Bu haritayla, Türkiye'nin bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgeni çekilip, madencilikte sahip olunan kaynak görülecek. Türkiye'deki bütün altyapının arşivleneceği bu sisteme halk da ulaşabilecek. Jeokimya haritası için de 50 binden fazla örnek alındı. Bakan Albayrak, "Numunelerin sonuçları iyi geldi. Türkiye'nin taşı da toprağı da altın inşallah" dedi.: Bu yaz bitmeden Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) uygulaması rüzgar enerjisinde de hayata geçirilecek. Şartname bir-iki hafta içinde açıklanacak. Yaklaşık 8 bin kalem kırılımı olan rüzgar türbini teknolojisinde yerlileştirmenin önü açılacak. Böylece sadece maliyet düşmeyecek iç talep karşılanmayacak, aynı zamanda bölgedeki rüzgar ve güneş potansiyelini de harekete geçirecek bir stratejinin önü açılacak. Nükleerde de Türkiye bir üst lige çıkacak.60 yıllık rüya denilen nükleerin portföy içindeki payı en az yüzde 10'a ulaşacak.: Tüm enerji altyapısının yazılım süreçleri için ulusal bir SCADA sistemi devreye alınacak. Siber atakları önleme merkezi de kurulacak.: Bu yıl doğalgazda Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile piyasa, satış, sözleşme ve kontrat deneme altyapısı başlatılıyor. Önümüzdeki dönemde artık enerjinin de bir emtia olarak sermaye ve para piyasalarında dönüşümü için Borsa İstanbul'la da çalışmalar başladı.: Türkiye'de çıkarılan madenlerin hammadde olarak ihraç edilmesi dönemi bitiyor. Yeni model ile madenler fabrika kurma ve nihai ürün üretme şartlarıyla ihale edilecek. Örneğin, Türkiye bakırın cevherini tonu bin 250 dolardan ihraç ediyor. Ancak aynı bakırın ürünü, bakır telin tonu 150 bin dolara ithal ediliyor. Yeni modelle bakırın cevher olarak ihraç edilmesi bitecek. Madenler işletme, fabrika ve Ar-Ge şartıyla piyasaya açılacak.: Türkiye tarihinde ilk kez derin deniz arama sondaj gemisi alacak. Bu yıl alımı gerçekleştirilecek gemiyle her yıl Karadeniz'de iki, Akdeniz'de iki kuyu açılacak. Türkiye bölgede deniz sondajında aktif rol oynayacak. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin gemileriyle sismik arama faaliyetleri de sürecek.: 2002'de 32 bin metre sondaj yapan, geçen yıl bu rakamı 300 bin metreye çıkaran MTA'nın 2017 hedefi 1 milyon metre. Birkaç yıl içinde bu rakamın 2-3 milyon metreye ulaşması bekleniyor. Kanada ve Avusturalya'ya erişmek için 6 milyon hedefi de kısa sürede hayata geçirilecek. MTA, özel sektör işbirliğiyle yurtdışında maden arama yapacak.: Elektrik iletim ve dağıtımları için 5 yıllık süreçte 30 milyar liralık bir bütçe ortaya konuldu. Bunun 18 milyar TL'sini özel sektör tarafından, 12 milyar TL'sini de Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) yapacak.: e-maden uygulamasıyla kağıt, onay ve izne dayalı haftalar süren işlemleri hızlandıran Enerji Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nü yeniden yapılandıracak. Yılın ikinci yarısında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu devreye girecek. Böylece, bir maden projesi ve sahası, banka ve finansal kurumlar da değerlendirmede güvenilir bir raporlama standardına kavuşacak. Karot Bilgi Bankası ile tüm sondaj faaliyetlerinin 'veri tabanı' oluşturulacak. Bakan Albayrak, "Madencilik altyapısı açısından önemli olan raporlama sistemini hayata geçiriyoruz. Çünkü sermayenin bir kuruşunu dahi sokağa atma lüksümüz yok" dedi.