Gaziantep dev projeyle kaynak suyuna kavuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım
dün Gaziantep
'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Geçmişte bütçenin büyük kısmının faiz ödemelerine gittiğini anımsatan Yıldırım, "Bu projeleri Türkiye AK Parti iktidarından önce rüyasında bile göremiyordu. Memur maaşını bile zor ödüyorlardı. Artık paramız faize gitmiyor, yatırım olarak halka geri dönüyor. Eskiden paranın yüzde 85'i faize gidiyordu. Şimdi yüzde 8 buçuğu faize veriliyor" diye konuştu. Gerçekleştirilecek dev yatırımla enerji maliyetlerinin büyük oranda düşeceğini vurgulayan Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den suya yüzde 50 indirim sözü vermesini istedi. Projede kullanılacak 2.8 metre çapındaki boruyu işaret eden Yıldırım, "107 kilometre o borudan yapılacak. Allah'ın suyu, dağdan borulardan gelecek, evlerinize girecek" dedi. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak'ın yanı sıra Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu ile AK Partili miletvekilleri katıldı.
HIZLI TREN MÜJDESİ VERDİ
AK Parti iktidarında Gaziantep'e 22 milyar liralık yatırım yapıldığını da belirten Yıldırım, şunları söyledi: "2002'de Gaziantep sadece 650 milyon dolarlık ihracat yaparken, bugün 6.5 milyar dolarlık ihracatla Ankara'yı geçti. Muazzam bir kongre ve fuar merkezi yapılıyor. TOKİ ile 50 bin konutluk yeni bir Gaziantep kuruluyor. Fatma Başkanımız gece gündüz çalışıyor. Yapacak çok işimiz var." Hızlı trenin şehre geleceğini bildiren Yıldırım, Gaziantep-Hassa- Hatay Tüneli'nin yapılacağını, Gaziantep-Nizip- Birecik yolunun da duble yola dönüştürüleceği müjdesini verdi. Hızlı trenin Nurdağı'na kadar geldiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Gaziantep büyüyor, gelişiyor. Havaalanı terminali yetmiyor. 5 körüklü, muazzam bir terminal daha yapıyoruz. Mayısta ihaleye çıkıyoruz." Konuşmaların ardından, Düzbağ İçme Suyu İhale Projesi kapsamında toplam 105 kilometrelik mesafeye döşenecek olan 2.6 metre çapındaki borulara ilk kaynak yapıldı. Yıldırım, Düzbağ beldesinde yapılan kaynak törenini sinevizyondan izledi.
730 GÜNDE TAMAMLANACAK
İstanbul'a su temin eden Melen Projesi'nden sonra Türkiye'nin 2'nci büyük projesi olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nın inşaat ihalesi geçen yıl yapıldı ve sözleşme imzalandı. Şubat 2017'de yer teslimi yapılan projenin 730 günde tamamlanması planlanıyor.
EROĞLU'NDAN SULAMA TESİSİ YAPMA SÖZÜ
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Düzbağ Barajı ile Gaziantep'e 2060'a kadar yetecek memba suyu gibi su vereceklerini söyledi. Eroğlu, sulama tesisleri yapacaklarını ve şehri yemyeşil yapacaklarını belirtti. Şu ana kadar Gaziantep'e bir milyar 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, "Şehrin su sorununu çözmek için ilk önce ta Kahramanmaraş'tan zor şartlarda buraya su getirdik. Gaziantep gelişiyor, bir dünya şehri oldu. Artık şehrin gelecekteki su ihtiyacını karşılamak için isale hattının temelini atıyoruz. Maliyeti 1 milyar 250 milyon lira. Biz Gaziantep'e tam 3 milyar liralık yatırım yapmış olacağız" diye konuştu.