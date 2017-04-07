Güçlü Türkiye için

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, günü kurtaran değil, geleceği planlayan uzun vadeli ve milli enerji
politikasını açıkladı. 'Milli Enerji ve Maden Politikası
'nın sunumunu yapan Albayrak, büyük Türkiye vizyonu 2023 hedeflerine ulaşmak için enerjide de ülkenin bağımsız olması gerektiğine vurgu yaptı. 15 yılda enerji sektöründe 'sessiz devrim' yaşandığını anlatan Albayrak, "Elektrikte kurulu kapasite 3 katına çıktı, elektrik üretimi 2 katından fazla bir noktaya geldi. Doğalgaz tüketimi neredeyse 3 kat arttı, gazın ulaşmadığı sadece 3 ilimiz kaldı. Onları da seneye bitiriyoruz" dedi.
YERLİ ÜRETİM % 49.3 YETMEZ
Türkiye'nin enerji ithalatının 55 milyar dolar olduğunu hatırlatan Albayrak, "Cari açığın 1.5 katından fazla resimle karşı karşıyayız. Ülke ve kaynak çeşitliliği noktasında mesafe almalıyız. Şu anda yaklaşık yüzde 49.3 yerli elektrik üretimi var. Bu bugüne kadarki en yüksek seviye ama yetmez. Hedef en az 3'te iki" diye konuştu. Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Bakan Albayrak, "Topraklarımızdan 8'i doğalgaz, 2'si petrol 10 tane boru hattı geçiyor. Bunlar siyasi ve ekonomik olarak bir sorumluluk yüklüyor. Tüm bu oyunu inşa ederken bu resimden gözümüzü çeviremeyiz. Bu resmi yakından takip eden her bir dostumuz bu resmin ne kadar önemli olduğunun farkında. Türkiye olarak bunun üzerine tüm paydaşlarla bir resim inşa edeceğiz" diye konuştu.
KAZAN-KAZAN FELSEFESİ
Yeni enerji politikasının temelini iki unsurun oluşturduğunu anlatan Albayrak, "Bunlardan ilki güçlü ekonomi, ikincisi de ulusal güvenlik. Enerjideki bağımlılık stratejisini doğru ve güçlü yönetirseniz ulusal güvenliğiniz de o ölçüde güçlü bir diplomasiye ve dış politikaya pencere açar" değerlendirmesinde bulundu. Yeni stratejinin üç ana sacayağının bulunduğunu ifade eden Albayrak, "Bunlar arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa. Bu üçü ne kadar sağlam ve güçlü bir şekilde inşa edilirse, paydaşlar o kadar mutlu olur ve kazankazan felsefesine doğru yürünür" dedi.
İŞ DÜNYASINDAN YENİ STRATEJİYE DESTEK
Enerji
Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı milli enerji vizyonuna iş dünyasından tam destek geldi. İş dünyası temsilcileri, yeni stratejinin iş dünyasını bölgesel oyuncu haline getireceğini belirtirken, arz güvenliği ve yerli kaynaklarla üretim ve madencilik alanında önemli bir açılım sağlanacağını söyledi. İşadamları "Üzerimize düşeni yapacağız" mesajı verdi.
Ahmet Zorlu/ Zorlu Holding YKB:
Sayın
Bakan olmazsa olmazları açıkladı. Bu açıklamalardan çok umutluyum. Özellikle yerli üretime ağırlık verilmesi çok önemli. 2023 hedeflerine ulaşacaksak enerjide bu vizyona sahip olmalıyız. O zaman güçlü ülke oluruz. Türkiye'nin şu anki enerji vizyonunu hayata geçirmek için iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapacağız. Yerli kaynakları da kullandığımızda büyük ülke oluruz.
Mehmet Cengiz/ Cengiz Holding YKB:
İlk
defa önümüze enerjide büyük bir vizyon konuldu. Yeraltı kaynaklarımızı yerüstüne çıkarmamız gerekiyor. Madencilik konusundaki açıklamaları çok önemsiyorum. Bakın Türkiye'de işsizlik var ama zenginlik de var. Fakat bunu kullanamıyoruz. Bu stratejiyle inşallah zenginlikler piyasaya çıkarılacak.
Nihat Özdemir/ Limak Holding YKB:
Enerji
sektörünün
röntgeni
bu stratejiyle
çekildi. Başarılı
bir strateji
olmuş. Enerji
Bakanımız
yerli enerjide
hedefi koydu.
"Türkiye'de
bundan sonra
enerjiye yatırım
yapacaklar
yerli
enerjiye ve
madene bakmalı"
diyor.
Bölgesel
oyuncu olmamızı
istiyor.
İşadamlarına
bu konuda
'sizin yanınızdayız'
mesajı
verdi.
Hamdi Akın/ Akfen Holding YKB:
Çok
etkileyici bir sunum oldu. Üretim, dağıtım, iletim ve madencilik alanlarında geniş kapsamlı bir yol haritası çizildi. Başladıkları gibi devam ettirirlerse hem arz güvenliği anlamında hem de milli enerji ve özel sektörün önünün açılması anlamında çok büyük mesafe katledilir. Her yönüyle destekleyeceğiz.
Hakan Ateş/Denizbank Genel Müdürü:
Ana
çerçeve itibarıyla doğru noktalar saptanmış. Enerjinin devamlılığı, güvenliği ve maden tarafında önemli açılımlar var. Yatırımlar kamu-özel sektör ortaklığıyla yapılacak. Özel sektör, kamu ve bankacılık sektörünün 'kazan-kazan'ı olacak bir yapı. Özel sektör bu alanlara yatırıma istekli olacaktır. Bürokrasi de aşılacaktır.
Dolmabahçe
Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamları ve gazeteciler katıldı