59 füze piyasayı çalkaladı

ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının etkileri dün piyasalarda hissedildi. Operasyonun tek seferlik olduğuna yönelik açıklamaların etkisiyle de dünya borsa
larında düşüş sınırlı kaldı. Güvenilir liman arayışlarının hızlanması, altın
ın yıldızını parlatırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde düşüşler gözlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvilleri ile Japon yeninde de sınırlı yükseliş yaşandı. ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle, Rusya borsası ve para birimi en fazla değer kaybeden ülke oldu. Operasyonun arz güvenliğine yönelik yarattığı tedirginlik petrol
fiyatlarını yükseltti.
İSTANBUL BORSASI YATAY SEYİRDE
Bu yıl yaklaşık 930 milyon dolarlık net yabancı girişi olan Borsa İstanbul
(BIST), ABD'nin operasyonuna rağmen gün boyu yatay bir seyir izledi. Borsa İstanbul'da açılışta yüzde 0.3'lük düşüşle 88 bin 351 puana kadar gerileyen endeks, günü yüzde 0.2'lik düşüşle 88 bin 497 puandan tamamladı. Sabah açılışta 3.75 TL'nin üstüne çıkan dolar da, daha sonra gelen satışlarla 3.73'ün altına geriledi. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kaldığının açıklanmasının ardından ise dolar 3.71 TL'ye kadar indi.
ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ YAPTI
Güvenilir liman arayışlarının hızlanması altın fiyatlarını adeta uçurdu. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 1.5 yükselerek bin 270 dolarla beş ayın zirvesine çıktı. Gün içinde bin 265 dolara gerileyip kazancın bir kısmını verdi. Altının gram fiyatı iç piyasada ise, dolardaki yükselişin etkisiyle 152.43 TL ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 249, Cumhuriyet altını ise bin 15 liradan alıcı buldu. ABD'nin Suriye'ye düzenlediği füze saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'e yakın yükselerek 55.50 seviyesine çıktı.
'ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER'
Ziraat Yatırım Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz de petroldeki yükselişin arz endişesinden kaynaklandığını vurgulayarak, "Ortadoğu'daki her türlü silahlı gelişme arz güvenliğini sorgulattığı için petrol fiyatları yükselme eğilimine giriyor. Altın, riski dengelemek için talep görüyor" dedi. Piyasaların ABD'nin bu hamlesini şimdilik bir nokta operasyonu algıladığının altını çizen XTB Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "Önümüzdeki hafta NATO toplantısında konu görüşülecek ve üye ülkelerin konu ile ilgili tavrı biraz daha ortaya çıkacak. Bu nedenle piyasalar panik halinde tepki vermek yerine gelişmeleri takip etmeyi tercih ediyor. Önümüzdeki günlerde piyasaların önceliği verilerden çok Suriye kaynaklı gelişmeler olacak ve altında yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.?
RUS PİYASALARI KARIŞTI
ABD'nin operasyonunun ardından Rusya ile ilişkilerin gerilmesi, Rus piyasalarında tansiyonu yükseltti. Rusya Borsası yüzde 3'e yakın düşerek dünyanın en fazla değer kaybeden piyasası oldu. Rus Rublesi'ndeki kayıp ise yüzde 1.5'e ulaştı. ABD tarafından yapılan, operasyonun tek seferlik olduğunu açıklamasının, piyasalarda fiyatlamaların sınırlı kalmasını sağladığını ifade eden analistler, beklenmedik bir gelişme olmaması durumunda yatırımcıların tekrar ekonominin gündemine yoğunlaşabileceğini kaydetti.
GÖZLER PUTİN VE TRUMP'TA
Piyasaların operasyonu tek seferlik bir hamle olarak algıladığına dikkat çeken İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Devamının geleceğine yönelik beklentiler çok yüksek değil. Bu nedenle borsalarda etkisi oldukça sınırlı kaldı. Altın, yen, ABD 10 yıllık faizlerindeki hareket ise tamamen güvenli liman etkisi ile ilgili. Piyasalar bundan sonra ilgili süreci ve özellikle ABD ile Rusya arasındaki söylemleri izleyecek" dedi. Rusya ile ABD arasında yaşanan gerginliğin devam etmesi nedeniyle Rus piyasalarının daha fazla etkilendiğini ifade eden Analist Gizment Nalbantlı da, "Yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle güvenli varlıklara olan talep arttı. Gram altın hem ons hem de kurdaki yükseliş ile birlikte rekor tazelerken, petrol fiyatları yüzde 1 yükseldi" diye konuştu.
Rusya Borsası (mcex)
-%1.7 2.018
Dolar/Ruble
%1.5 57.1
BIST 100
-% 88.497
Dolar/TL
%0.5 3.72
Euro/TL
%0.18 3.95
Altın/ONS
%1.1 1.265
Petrol
% 55
BORSALARIN PERFORMANSI
Moskova.............-1.75
Paris.................... 0.02
Londra................. 0.47
Frankfurt...........-0.24
İstanbul................-0.2
Ukrayna..............-0.29
Polonya................-0.2
İtalya..................-0.11
İspanya...............-0.34
Tokyo.................. 0.36