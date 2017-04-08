Bakan Albayrak'tan referandum açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "(Yeni Anayasa değişikliğiyle Meclis bir gecede kapatılır iddiaları) "İnsan biraz araştırır, şuna bakar; esas bugün 82 Anayasası'ndan aldığı güçle Cumhurbaşkanı tek taraflı Meclis'i feshedip, seçime götürebilir." dedi.

Albayrak, 'Beykozlu Giresunlular Buluşması'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin içinden geçtiği günlerin önemine işaret ederek, 16 Nisan'da, şu ana kadar yapılanların hepsinden farklı bir seçimle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Referandum seçimini "siyaset üstü" olarak nitelendiren Albayrak, şunları söyledi:

"Referandumun sadece ve sadece Türkiye'nin geleceği ve bekası noktasında, tarihi bir seçim olduğunu bilmemiz lazım. Bu seçim milli bir seçimdir, milli bir ülkenin geleceğinin temellerinin atılacağı bir seçimdir. İzlediniz mi bilmiyorum ama 5 tane geçmiş liderimizin kayıtlarının olduğu bir video var. Sayın Demirel, Sayın Özal, Sayın Erbakan, Sayın Türkeş, Sayın Yazıcıoğlu, rahmetli beşinin de Türkiye'deki sistem problemiyle alakası bir videosu bu. Bu, beş farklı siyasi partiden olan 5 liderin tamamının da Türkiye'deki sistem sorunu ile ilgili görüşlerini anlatıyor. Beşi de hep bir ağızdan, 'Türkiye'nin daha büyük Türkiye olması için, güçlü bir ülke olması için bu sistemi değiştirmesi lazım' diyorlar.

ENERJİDE 'TARİHİ BAĞIMSIZLIK' HAMLESİ!

Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ve Başkanlık sistemine geçmesi lazım. Türkiye'de bir Anayasa değişikliği çalışması yaptık ve Meclis'teki partilerle görüştük. MHP lideri Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum, yerli ve milli bir duruşla Türkiye'nin içinden geçtiği bu tarihi dönemde, devlet adamlığı duruşu gösterdi. Siyaset bir politikacı, bir devlet adamı yetiştirir. Makbul olan devlet adamıdır. Devlet adamı demek, konu, mevzu bahis devletse ve milletse, gerisi teferruat demektir."

MHP'nin Anayasa değişikliğinin hazırlanma sürecinde verdiği desteklerden bahseden Albayrak, 16 Nisan'ın yapılan değişiklikler çerçevesinde önemli mesajlar içerdiğini aktardı. Bakan Albayrak, Anayasa değişikliğinde yer alan maddelere işaret ederek, aklı selim, oy verme melekesine sahip her vatandaşın kimin ne dediğine bakmadan bu maddeleri okuması tavsiyesinde bulundu.



GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

"BUGÜN 82 ANAYASASI'NDAN ALDIĞI GÜÇLE CUMHURBAŞKANI, TEK TARAFLI MECLİS'İ FESHEDİP, SEÇİME GÖTÜREBİLİR"

Seçim öncesi, içerikteki maddelerin olduğundan farklı sunulduğuna ve vatandaşın yanlış bilgilendirildiğine işaret eden Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son geçenlerde duydum, gülmekten kriz geçirdim. Neymiş, 'Bu Anayasa geçerse Cumhurbaşkanı lokantaları, muhtarları kapatacak.' Şimdi, kimin ne dediğine değil, hepimizin açıp bakması lazım. Diyorlar ki, 'Meclis bir gecede kapatılacak.' Şimdi, bu iyi niyetli değilse, bilgisizlikten. Ama bilgisizliğin ötesindeyse ve yalana kadar varıyorsa, burası önemli. İnsan biraz araştırır, şuna bakar; esas bugün, 82 Anayasası'ndan aldığı güçle Cumhurbaşkanı, tek taraflı Meclis'i feshedip, seçime götürebilir.

Ama bu anayasa paketinde, kuvvetler ayrılığının ötesinde uzlaşma var. Yani bu paket geçerse, Cumhurbaşkanı artık Meclis'i tek taraflı feshedemez, eğer böyle bir şey düşünürse, kendisi de istifa etmek zorunda. Bu ve benzeri, çok ciddi anlamda bir sürü konu var. Yüreğinde vicdanı olan her bir Türk vatandaşı; 15 sene önceki Türkiye'ye geri dönün, sonra bugüne bakın. Elinizi kalbinize götürüp, 'Eski Türkiye neredeydi, bugünkü Türkiye nerede?' sorusuna cevap verin.

BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN TAŞI TOPRAĞI ALTIN

Ve bu vicdandan hareketle, Türkiye'nin 15 yıllık yolculuğunda, AK Parti, AK Parti'nin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 15 yıllık hareketin lideri, gece gündüz demeden, kefeni cebinde, korkusuzca, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeden, bu ülkeyi nereden nereye getirdi? Vicdanlı her Türk vatandaşının bunu bir kendisine sorması lazım."

"BU SİSTEM TAM DA CUMHURBAŞKANIMIZDAN SONRASI İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN BİR SİSTEM"

Bakan Albayrak konuşmasında, yeni sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için çıkardığı iddialarına da cevap verdi. Bazı kesimlerin "Tayyip Erdoğan'ı biz seviyoruz ama 'ya Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak, bu sistem başımıza bela olmasın' gibi sorular sorduğunu aktararak, bu sorulara şöyle cevap verdi:

"Burası çok önemli. Çok duyuyorum, diyor ki; 'Evet, ama...', 'Cumhurbaşkanını seviyoruz, ama...' İşte bu sistem tam da Cumhurbaşkanımızdan sonrası için ihtiyacımız olan bir sistem. Allah sağlık, sıhhat, hayırlı, uzun ömür versin. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olduğu sürece, bu ülkede milletimizle yek vücut olduğumuz sürece, bu ülkeye kimse bir şey yapamaz. Böyle olduğunu da 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdik.

BERAT ALBAYRAK'TAN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞA KARŞI MİLLİ ENERJİ HAMLESİ!

7 Haziran'ı hatırlıyor musunuz? Ne oldu 7 Haziran'da? Bu ülkede aylarca hükümet kurulamadı. Ülkeyi bölmek için terör operasyonlarını, bu kaostan fırsat bilip başlattılar mı? Elhamdülillah, Cumhurbaşkanımız masaya yumruğunu vurdu, ipleri eline aldı Temmuz ayında. Ancak Türkiye'nin istikrarsız bir eski Türkiye'ye dönme lüksü yok artık."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Hayır diyenler vatan haini' doğru değil, kesinlikle yanlış bir söylem. Ancak bir nokta var ki, altını iki defa çizmemiz lazım. Bugün, Kandil 'hayır' diyorsa, İmralı 'hayır' diyorsa, FETÖ, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, tescilli vatan haini, darbeyi yapıp yurt dışına kaçan hainlerin hepsi 'hayır' diyorsa, yüzyıllardır bu topraklarda, bizi bu topraklardan atmaya çalışan o malum birileri, hep bir ağızdan 'hayır' diyorsa, bizim burada hiçbir şey bile bilmiyorsak bir durup iki dakika düşünmemiz lazım." dedi.

Albayrak, Beykoz Giresunlular Buluşmasındaki konuşmasında 16 Nisan'da oylanacak yeni anayasanın içeriğine ilişkin bilgi verdi. Yeni sistemin en basit şekliyle Belediye Başkanlığı ile neredeyse aynı olduğuna işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

FACETİME ÜZERİNDEN GENÇLERE SESLENDİ

"Beykoz'da siz Belediye Başkanlığı seçimleri için sandığa gidiyorsunuz değil mi? İki oy atıyorsunuz, birini belediye başkanı için, birini de belediye meclisi için. Belediye meclisini, belediye başkanını yasama yetkileri ile birlikte denetlesin, takip etsin, bütçesine onay versin diye. Belediye başkanına niye oy veriyorsunuz? O da, 'bize vaatlerin var, ekibini kur, al sana 5 sene yetki, 5 sene bana hizmet et' diye. Belediye başkanı kadrosunu kuruyor, nereden kuruyor?

Tanır mısınız, başkan yardımcılarını, daire başkanlarını? Yok, başkan hizmet ediyor. 5 sene sonra eğer hizmetlerden memnunsanız, bir daha seçiyorsunuz, değilseniz başka birini seçiyorsunuz. Bir tek fark var, Türkiye'de belediye başkanlığında sınır yok, istediği kadar seçilebiliyor. Türkiye'de şu an 30 yıl Belediye Başkanlığı hala yapan başkanlarımız var. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebiliyorsunuz? En fazla iki defa. İki dönem sonra, yerine başka biri."

"İPİ, YULARI DIŞARIDAN MALUM KESİMLERİN ELİNDE OLAN BU HAİNLER, 'HAYIR' DİYE HAVLIYORSA BUNU GÖRMEMİZ LAZIM"

Bakan Albayrak, sandığa gidildiğinde 2 alternatif olduğunu hatırlatarak, vatandaşın 'evet' oyu tercihinde de 'hayır' oyu tercihinde de sıkıntı olmadığını söyledi. Bazı kesimlerin 'hayır' oyu kullananlar için konuyu "Hayır oyu verenler vatan haini" yönüne çekmeye çalıştığını dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Öyle bir şey yok, öyle bir şey söylemiyoruz. Herkes vicdanıyla istediği yere oyunu basabilir, burada sıkıntı yok. 'Hayır diyenler vatan haini' doğru değil, bu kesinlikle yanlış bir söylem. Ancak bir nokta var ki altını iki defa çizmemiz lazım. Bugün, Kandil 'hayır' diyorsa, İmralı 'hayır' diyorsa, FETÖ, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, tescilli vatan haini, darbeyi yapıp yurt dışına kaçan hainlerin hepsi 'hayır' diyorsa, yüzyıllardır bu topraklarda, bizi bu topraklardan atmaya çalışan o malum birileri, hep bir ağızdan 'hayır' diyorsa, bizim burada hiçbir şey bile bilmiyorsak bir durup iki dakika düşünmemiz lazım. Yüzyıllardır bu milletin kötülüğünü isteyenler, birliğimizi bozmak isteyenler 'hayır' diyorsa, bir oturup düşünmek lazım.

Adam diyor ya, 'Bu anayasa geçerse ülkeyi bölecekler.' Allah'tan kork! Bu anayasa ülkeyi bölecek olsa, en ön safta Kandil'deki hainler, 'evet' bayrağı ile sokağa çıkarlar. Ama ipi, yuları dışarıdan malum kesimlerin elinde olan bu hainler, 'hayır' diye bağırıyorsa ve çağırıyorsa bunu görmemiz lazım."

"BU BAYRAĞI İÇİNE SİNDİREMEYEN DEFOLSUN GİTSİN"

Karadenizlilerin her zaman kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizen Albayrak, bir oy'un bile ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirterek, vatandaşlardan yeni sistemi bilmeyenlere anlatma çağrısında bulundu.

Albayrak, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyaretine atıfta bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" rabiasına işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bundan kim rahatsız oluyor? Diyarbakır'da çok coşkulu bir miting oldu. Malum bu terör örgütünün maşaları bu slogandan, bu duruştan o kadar rahatsızmış ki, 'Tek devlete hayır, Tek bayrağa hayır' diye bir şarkı yapmışlar. İşte bu rabia turnusoldur. Neye turnusol? Biz diyoruz ki, tek millet. Niye? Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Boşnak'ı, Arnavud'u, bütün bu topraklarda yaşayan herkese tek millet diyoruz. Var mı buna karşı olan? Buna karşı olan varsa defolsun gitsin.

Tek bayrak diyoruz. Bu bayrağın kırmızı şehidimizin kanı, ay bağımsızlığımızın sembolü, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bu bayrağı içine sindiremeyen defolsun gitsin. Tek vatan diyoruz. 780 bin kilometre kare bizim vatanımız, 1 santimetrekaresini bile ucundan tırtıklayıp koparmaya çalışan, aklından geçiren varsa dünyayı başına yıkarız. Sonuncusu da tek devlet. Arkadaş kusura bakma! Paralel devlet, zart devlet, zurt devlet öyle bir şey yok. Bu ülkede bir tane devlet var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Onun da başını halk seçer, millet seçer. Aksini düşüneni de bu millet 15 Temmuz'daki gibi gömer."

Katılımcılara 'evet' çağrısında bulunan Albayrak, Beykoz'la ilgili kulağına gelen bir konuyla ilgili hatırlatma yapmak istediğine dikkati çekti. Özellikle Beykoz çevresinde birilerinin dolaştığı bilgisini veren Albayrak, "Bununla ilgili takiplerimizi de yaptırıyoruz. 'Gelin siz 'evet' vereceksiniz ama 'evet' mührünü bastıktan sonra, 'hayır' kısmını yırtın bize getirin size 400 lira para verelim' diyorlarmış. Aman ha! Etrafınıza söyleyin. Evet'e basıp yırtıp 'hayır'ı aldığınızda o pusula geçersiz olur.' uyarısında bulundu.