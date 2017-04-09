Bakan Albayrak: Türkiye üzerinde oynanan oyunları görmemiz lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Ülke olarak, millet olarak ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize sarılırsak o kadar bu ülkenin yüzünü değiştirme şansını elde ederiz." dedi.

Albayrak, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğini anlattı.

Bakan Albayrak, "Özellikle de son yıllarda Türkiye'nin kendi kaderi özelinde, bölgenin ve dünyanın yeniden şekillendiği, coğrafyanın, iklimin, siyasetin, ekonominin, enerjinin kurallarının yeniden yazıldığı yeni bir yüzyılın başında ve gelecek yüzyılı şekillendirecek tarihi kırılmalardan geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, 20. yüzyılın acılarını geçmişte bırakıp büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle ilerleyebilmek için çok meşakkatli yollardan geçerek bugünlere geldiğine işaret eden Albayrak, son 15 yılda Türkiye'nin çok önemli tarihi tecrübelerden geçtiğini, bunun da beraberinde faklı sorunları getirdiğini söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın, tarih boyunca hep zor bir coğrafya olduğuna dikkati çekerek, "Bunun birçok sebebi ve gerekçesi var olduğunu vurguladı.

Dünyada ekonominin temel unsuru olan enerji ve hammadde unsurunun bu coğrafyada bulunduğunu aktaran Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önce petrol, sonra gaz ve geldiğimiz nokta... Dünyadaki hidrokarbonların, petrol ve gazın yüzde 60'ından daha fazlası bu coğrafyada. Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan Rusya, İran, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuvvet, sadece bu ülkelerde dünya petrol ve gazının yüzde 60'ından fazlası var. Ne demek istiyorum? Son 15 yılda, Irak ve Suriye'de başlayan bu kaotik iklim milyondan fazla insanın kadın, çocuk demeden, 8 milyondan fazla insanın yerinden yurdundan olmasıyla neticelenmiş süreçle bizi başka bir noktaya itti. Şimdi bu iklim içerisinde Türkiye olarak 15 yıldır büyümeye devam ediyoruz. Ekonomimizi dört katına çıkarmışız, kişi başına geliri üst rakamlara çıkarmışız. Sistematik ekonomik alt yapımızı enerji alanında, ulaşım alanında büyütüyoruz. Diyorum ki vicdanı olan her birey, elini yüreğine götürüp 15 yıl önceki Türkiye ile bugünü kıyasladığında aradaki farkı görebiliyorsa, esas husus budur. Bu çerçevede 'Türkiye'yi yeni yüzyılın şafağında büyük Türkiye, güçlü Türkiye idealine kavuşturacak en önemli unsur nedir?' diye sorulduğunda tek ama tek unsuru vardır. Birlik ve beraberlik. Ülke olarak, millet olarak ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize sarılırsak o kadar bu ülkenin yüzünü değiştirme şansını elde ederiz."

Albayrak, son 15 yıldır cumhuriyet tarihinde bakanlıklar arasında peş peşe en büyük bütçeyi eğitime ayırmış bir siyasi bir geçmişe sahip olduklarını anlatarak, en kıymetli varlıklarının genç nesiller olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARI GÖRMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini belirten Albayrak, "Yaşadığımız bu günler, bizlere ayrı bir sorumluluk daha yüklüyor. Bizler doğruyu, hakikati görüp anlamak ve anlatmak vebaliyle de karşı karşıyayız. Bizler, coğrafyamızın, okumuş, eğitimini tamamlamış, kendini geliştirmiş, toplumsal paydaşlık çerçevesinde önemli koltuklarda ve makamları işgal etmiş bireylersek bizlerin vebali ve sorumluluğu daha fazladır. Okuyup anlamakla mükellefiz." diye konuştu.

Albayrak, bugün Türkiye Cumhuriyetinin bekası ve geleceğinin tehdit altında olduğunu söyleyerek, 15 Temmuz'da 80 milyon olarak buna tanıklık ettiklerini anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son 40 yılda bugünler için hazırlanmış iki tane büyük, önemli terör örgütünün deşifre olduğu günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye üzerinde oynanan oyunları görmemiz lazım. Biri, birlik, beraberlik, sevgi, barış, güvercin tiyatrosu altında 7 Haziran sonrası süreçte bir de baktık ki amaç siyaset, söylem, birlik, beraberlik değil, amaç bulduğu ilk fırsatta ülkeyi bölmek için her türlü operasyonun içine girmektir. Elhamdülillah ülkemizin başı sahipsiz değil. Hükümetler kurulamasa da öyle bir cumhura reislik yapan bir lider var ki 15 Temmuz'da yaşanan kaotik iklimi devlet adamlığı şuuruyla hamdolsun bertaraf edecek bir süreç yaşadık.

Sonra son üç yıldır yaşadığımız tiyatrolar, sosyal medyalar, algı operasyonları, şunlar, bunlar. Bir de baktık ki öyle değil. Oynanan tiyatroların arkasındaki hakikatler başkaymış. Demokrasi, özgürlük, insan hakları kisvesi altında adalet söyleminin kılıf diye nitelendirildiği süreçlerin altında başka bir oyun var. Bunun zirvesini 90 küsur yıllık Cumhuriyet tarihinin, yüzlerce yıllık bu topraklardan gelen devlet geleneğimizde bir benzerine dahi şahit olmadığımız bir darbe girişimiyle, en ahlaksız ve şerefsizce gerçekleştirilen bu darbe girişimiyle bir diğer terör örgütünün ülkeyi, Cumhuriyeti, bu milleti yıkmak ve dağıtmak üzere operasyonuna şahit olduk.

Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlete karşı çıkan bu ülkeden defolup gitsin. Biz tek vatan diyorsak ve birileri bundan rahatsızsa bu 780 bin kilometrekarenin bir santimetrekaresine göz koyuyorsa defolsun gitsin. Gitmiyorsa işte Gabar'da, Kandil'de şurada, burada bu devlet, bu millet demir yumruğuyla bunları gömmesini bilir. Gömüyor da gömecektir de."

Etkinlikte Bakan Albayrak'a plaket takdim edildi, Çaykara ve Dernekpazarı Eğitim Vakfının 2016 eğitim-öğretim yılında üstün başarı gösteren burslu öğrencilerine de ödül verildi.

