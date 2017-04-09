Ekonomiye yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık katma değer sağlayan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) yeni başkanı Altan Elmas, sektördeki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Ulaşılabilir fiyatlı konut üretimi konusuna odaklanacaklarını belirten Elmas, orta gelirli kesimin konuta ciddi talebi olduğuna dikkat çekerek, "Orta gelirli bekliyor ama üretim yok. Bu üretimin olmamasında en önemli faktör arsa maliyeti, sonra da inşaat maliyeti. Biz dernek olarak önümüzdeki dönemde bu konuya odaklanacağız" dedi.15 Temmuz sürecinde gelecek endişesi yaşanırken, 1 Ağustos tarihinde kampanya başlattıklarını hatırlatan Elmas, "Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk" dedi. Gayrimenkulün ilk çeyrekte 154 bin ilave istihdam ile en çok iş sağlayan sektör olduğunu söyleyen Elmas, "Biz yürürsek Türkiye yürür, biz durursak Türkiye durur. Martta birçok sektörde yüzde 2-12 arasında fiyat artışı oldu. Konutta ise bu yüzde 0.4'te kaldı. Bu da konut fiyatlarının çok cazip ve erişilebilir olduğunu gösteriyor"dedi.Sektörün önemli gündem maddesinin kentsel dönüşüm olacağını dile getiren Elmas, yenilenmeyi bekleyen 7 milyon konut olduğunu söyledi. Elmas, "Sektör yılda 950 bin yeni konut üretiyor. Bunun 300 bini dönüşüm kaynaklı olmalı ki biz bu işi 20 yılda yapalım. Bugüne kadar yılda 100 bin konutu dönüştüremedik. Hızımız en az 3 kat artmalı" dedi.Gayrimenkul sertifikasının önemli bir gelişme olduğunu ancak tebliğin kısıtlayıcı olduğunu söyleyen Elmas, "Bu şekli ile yayılması ve başarılı olması zor. Bir menkul kıymet gibi değerlendirilmesi için SPK ile birlikte çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.