Cebimizden çekip lobiye dağıttılar

Yenikapı Mitingi
'nde milyonlarca vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bakımdan çok büyük zorluklara göğüs gererek, ağır bedeller ödeyerek bugünlere ulaştığına dikkat çekti. Erdoğan, "Çok çile çektik ama Rabbim sonunu hayr eyledi. Önümüzde daha çok yol var. İlerlemeye devam edeceğiz. Uzun ince bir yoldayız. Gideceğiz gündüz gece" dedi.
48 HÜKÜMET KURULDU
Türkiye'nin çok partili hayata geçiş süreci ve hükümet yapılanmaları hakkında önemli tespitlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde 48 hükümet kuruldu. Halbuki seçimler her dört ya da 5 yılda bir olsaydı 15-20 hükümet kurulacaktı. Ülkeyi batırdınız, bitirdiniz kişi başına milli gelirin 300-400 dolar olduğu günlerden bugünlere geldik. Kasım 2002'de iktidara geldiğimizde kişi başı gelir 3 bin 400 dolardı. Biz şimdi bunu 11 bin dolara çıkardık."
İSTİKRARSIZLIĞIN GÖSTERGESİ
Dünya ülkelerindeki hükümet sayıları ilgili rakamları da paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'ya bakıyoruz kaç hükümet değişmiş? Tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş. Bizde 48. Aynı dönemde Fransa'da 11 cumhurbaşkanı olmuş. İngiltere 15 hükümet kurmuş. En fazla Almanya hükümet değiştirmiş, o da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsızlığın olduğunun ifadesidir" dedi.
GELİR 22 BİN DOLAR OLURDU
Türkiye'nin tek parti iktidarı ile yöneltildiği dönemlerde ortalama yüzde 6 büyüdüğünün altını çizen Erdoğan, "Türkiye'de ortalama büyüme, koalisyon yani istikrarsızlık dönemlerinde yüzde 4'ü bulamadı. Türkiye hep güçlü hükümetler tarafından yönetilseydi, istikrar kalıcı olsaydı, bugünkü durumunun tam iki katı olurduk. Kişi başı gelir 22 bin dolar olurdu" diye konuştu.
FAİZLE ADAM OLUNUR MU?
Türkiye'ye istikrarın ve zenginleşmenin çok görüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bunların böyle derdi yok. Biz bu millete aşığız. Ama bunların tek derdi faiz mi faiz. Yahu kardeşim faizle adam olunur mu? Yıllarca bu ülkeyi sömürdüler. Kimlere faiz lobisine... Tüm imkânları, milletin cebinden çekip faiz lobisine dağıttılar. İstihdam sayımız 27 milyon yerine 34 milyon olsa fena mı olurdu?"
GELİRDE 20 BİN DOLARI GEÇECEĞİZ
Türkiye'nin 1970'li yıllarda aynı sıralarda yer aldığı Güney Kore ve Portekiz örneklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "70'li yıllara beraber girdiğimiz Güney Kore ve Portekiz yönetim sistemini değiştirip istikrarı güvence altına aldılar. Kişi başı gelirlerini 20 bin doların üstüne çıkardılar. Biz de bu rakamları yakalayacağız. O yüzden 16 Nisan tarihi çok önemli" dedi.
ÖNÜMÜZÜ KESMEK İSTEDİLER
"Kasım 2002'den bu yana ne zaman önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak ortalığı toz dumana çevirdiler" diyen Erdoğan, "Tahriklerle, provokasyanlarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Her saldırı, milletimizle birlik olup söndürdüğümüz ateş topuna dönüştü. Cihan yakılsa Yenikapıda'daki bu birlik, kardeşlik sarsılmaz, bozulmaz" tespitinde bulundu.
16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde sahne hazırlandı.
100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi.
600 ton malzemenin kullanıldığı sahneyi kurmak için 22 kişilik ekip gece-gündüz çalıştı.
17 adet dev ekranın kurulduğu miting alanında 5 bin polis görev yaptı.
Alanda 700 sağlık personeli ve 70 ambulans görev yaptı.
Vatandaşların miting alanına gelebilmesi için 6 bin otobüs ve 185 deniz aracı hizmet verdi.
100'den fazla arama noktası kuruldu.