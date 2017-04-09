Japon Toshiba'yı Türk şirketi satın alabilir

Nikkei Asian Review'un Toshiba'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı yabancı alıcılar satışa ilgi gösteriyor. Potansiyel alıcılar arasında Türk firması Vestel'in yanı sıra bazı Çinli firmalar da bulunuyor.

Haberturk.com'da yer alan habere göre, son zamanlarda zor günler geçiren Toshiba, kayıplarını azaltabilmek için bazı iş kollarını satıyor. Toshiba'nın finansal sıkıntılarının, nükleer güç birimi Westinghouse'un iflas erteleme başvurusunda bulunmasının ardından daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

'TEKLİFLER YAKIN ZAMAN İÇİNDE VERİLECEK'

Gazetenin haberine göre Toshiba'nın TV biriminin satışı ile ilgili konuşulan rakam 'birkaç yüz milyon dolar'. Alıcıların da yakın bir zamanda teklif vermesi bekleniyor.

Toshiba, 2015 yılında karşı karşıya kaldığı muhasebe skandalının ardından iş yapış şekillerini tekrar yapılandırma kararı almıştı. Şirket Japonya içinde televizyon geliştirme ve satışlarına odaklanırken, yurtdışındaki operasyonlarını lisanslı işlere çevirmişti.

TOSHİBA'NIN ÜRÜNLERİNİ VESTEL ÜRETİYOR

Vestel'in halihazırda Toshiba ile imzalanmış bir lisans anlaşması bulunuyor. Eylül 2016'da imzalanan anlaşma uyarınca Vestel Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımını yapacak. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Toshiba markalı televizyonların Avrupa'daki pazar payının orta vadede yüzde 5'in üzerine çıkarılması ve Vestel'in Avrupa televizyon pazarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedefleniyor.

Toshiba, 2016 Mart ayında beyaz eşya birimini Çinli ev aletleri üreticisi Midea'ya 90 milyon dolara satmıştı.