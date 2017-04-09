Bursa
'da düzenlenen "Üreten Türkiye Konuşuyor" programında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, mevcut sistemi bir araca benzeterek, "Şu anki sistemde ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın, bu araba ancak 90 kilometreyle gidiyor. Daha fazla hızlanmıyor. Biz istiyoruz ki hızlanalım, dünya ile rekabet edelim. Daha fazla üretelim. Ama sistemden kaynaklanan frenlemelerle, prangalarla başarılı olmakta zorlanıyoruz" dedi.
ÜRETENİN YOLUNU AÇMALIYIZ
Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla gerçekleştirilen programda konuşan Tüfenkci, Türkiye'nin koalisyonlarla yönetildiği zaman hep eksi veya çok düşük büyümelerle seyrettiğini hatırlattı. Tek başına iktidarlar dönemine baktığımız zaman büyüme rakamlarının daha yüksek seyrettiğine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, "Tek başına iktidarlarla yönetilmiş olsaydık şu anda milli gelirimiz 11 bin dolar değil 22 bin dolar olacaktı" şeklinde konuştu. Yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi için önemli reformlar yaptıklarını, çalışmalarda ticari hayatı kolaylaştırmayı ve çalışan kesimin önünü açmayı ilke edindiklerini belirterek, "Bizim görevimiz bu ülkeye değer katan kahramanların işini kolaylaştırmak, önünü açmak. Ayağınıza taş değmeyecek şekilde yolunuzu açmak, destek olmaktır" dedi. Tüfenkci, Bursa'nın 2002'de ihracatının 3.4 milyar dolar olduğunu, 2016'da ise bu rakamın 2 kat artarak 9.8 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
GÜN EL ELE VERME GÜNÜDÜR
Toplantıda yaptığı konuşmada bütün küresel dengelerin yeniden oluştuğu farklı bir döneme girildiğini söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ise "Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform yapmakta öne geçen ülkeler, geleceğin kazananı olacak. Hazırlığı iyi yapan ülkeler, toz duman dağıldığında hızla yoluna devam edecek. İşte bu yüzden dışarısı kötüleşirken, içeride safları sıkılaştırmalıyız. Gün, el ele ve omuz omuza verme günüdür. İşçi, işveren, üretici ve kamu görevlileri olarak, hep birlikte çalışma günüdür. 'Üreten Türkiye Konuşuyor' toplantılarını tam bu dönemde yapıyoruz ve şehirleri, bölgeleri öne çıkaracak projeleri, yapılması gereken reformları soruyoruz" dedi.
Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, 481 bin KOBİ'ye faizsiz kredi desteğinin sağlandığını bugüne kadar 120 bin küçük esnafın bunu kullandığını belirterek, "Burada da finans çevreleri tarafından çıkarılan birtakım sıkıntılar var" diye konuştu.