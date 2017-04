Savaş baronları kazandı

2011 yılı başında fitili ateşlenen ve cuma sabahı ABD'nin rejime ait Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlatmasıyla birlikte yeni bir boyut kazanan Suriye savaşı, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, 5 milyondan fazla kişiyi de yerinden yurdundan etti. Her zaman olduğu gibi savaşın tek kazananı yine, silah üreticisi şirketler ve patronları yani 'savaş baronları' oldu. ABD'nin en önemli beş büyük savunma sanayii ve silah üreticisi şirketinin 2011 yılı başında 150.2 milyar dolar olan piyasa değeri, 6 yıl içinde yüzde 120 artarak 330.7 milyar dolara ulaştı.ABD'nin Şayrat Havaüssü'ne fırlattığı 59 Tomahawk füzesinin maliyeti 93.4 milyon dolar oldu. Her biri 1.6 milyon dolara mal olan Tomahawk füzelerini Raytheon firması üretiyor. Dünya piyasalarının, Rusya-ABD geriliminin etkisiyle değer kaybettiği cuma günü Raytheon'ın hisseleri yüzde 1.47 yükseldi. Şirketin 2011 başında 18.7 milyar dolar olan piyasa değeri bu süreçte yüzde 139.5 artarak 44.8 milyar dolara ulaştı. Raytheon, dünyanın en büyük güdümlü füze üreticisi konumunda bulunuyor.Savunma sanayiisinin en önemli şirketlerinden olan Lockheed Martin'in hisseleri cuma günü yüzde 1.17 yükseldi. Şirketin piyasa değeri ise 2011 başından bu yana yüzde 173.7 artarak 78.3 milyar dolara çıktı. Lockheed Martin, 'hayalet uçak' olarak da bilinen F-117'lerin bir ileri versiyonu olan F-22 avcı uçaklarını üretiyor. B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarını üreten Nortrop Grumman'ın da 2011 başında 20.1 milyar dolar olan piyasa değeri şu an 42 milyar dolara dayandı.Boeing'in piyasa değeri Suriye savaşı sürecinde yüzde 102.6 arttı. F-16'ların üreticisi olarak tanınan General Dynamics'in Suriye savaşı sürecinde piyasa değeri yüzde 96.2 artarak 29.1 milyar dolardan 57.1 milyar dolara çıktı.Ortadoğu'daki kaos, silah ihracatçıcısı ülkelerin de ekmeğine yağ sürdü. ABD ve Rusya, ağır silah ihracatının yüzde 56'sını gerçekleştirirken 2012-2016 döneminde dünyanın en çok silah ihraç eden ülkeleri oldu. Silah ithalatının en çok arttığı bölgeler ise Ortadoğu ve Asya oldu.