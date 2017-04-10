Başbakan Yıldırım'dan flaş KDV müjdesi!

Nisan ayının sonuna kadar olan beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi, Ekim ayına kadar uzatıldı.

BEYAZ EŞYADA VERGİ SIFIRLANMIŞTI

ÖTV beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde 30 Nisan'a kadar sıfırlanmıştı. Mobilyadaki KDV ise yüzde 8'e düşürülmüştü.

ESNAFIN VERGİ BORCUNA YAPILANDIRMA

Başbakan Binali Yıldırım 2016 Haziran sonrasında işleri kötüye giden esnafın vergi borçlarına yapılandırma geleceğini açıkladı.

İŞTE BAŞBAKAN'IN ESNAF VE KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Primleri ertelediklerini, borçları yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"2016 Haziran'dan öncekiler yeniden yapılandı. Şimdi 2016 Haziran sonundan sonra darbeye rastlayan zamanlarda, darbe girişiminden sonra işleri kötüye gidenleri için bir imkan daha getiriyoruz. Meclis açılınca bunlar için de ödeme zorluğuna düşen esnafımız için, işverenlerimiz için prim ve sigorta primi ve vergi yeniden yapılandırmasına gideceğiz. Diğer önemli haber, piyasayı canlandırmak için konutta, mobilyada, beyaz eşyada KDV indirimi yaptık. Konut alım satımındaki KDV indirimi eylül sonuna kadar devam ediyor. Ancak beyaz eşya ve mobilyada nisan sonuna kadar yapmıştık. Şimdi onu da, mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini de eylül sonuna kadar uzatıyoruz."