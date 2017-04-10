Otoya zam yok

Otomotiv markalarının yöneticileri, 2016 model stoklarında sona gelinmesi ve kur artışları nedeniyle 2017 model araçlarda yüzde 20'ye varan zam olacağı iddialarını gerçekçi bulmadıklarını söyledi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, geçen aylardaki kur artışlarının otomobil fiyatlarına zaten her ay küçük küçük yansıtıldığını ifade etti. Bozkurt, "Öyle büyük bir zam olacağını sanmıyorum. Marka ve modele göre değişmekle birlikte fiyatlar aylık ortalama yüzde 2-3 artışla kuru yakalamaya çalışıyor. Olacaksa bu tarz bir artış olur" dedi. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da sektörde 2017 modellere yönelik fiyat ayarlamalarının zaten yapıldığını belirterek, "Dolayısıyla bundan sonra ekstra fiyat artışı olur mu? Ben sektörde fiyat ayarlamalarının çok büyük ölçüde yapıldığını ve bittiğini düşünüyorum. Bundan sonra kur salınımına ve stabilitesine bağlı olarak yapılabilir. Ama şu anda fiyat artırımıyla ilgili herhangi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.