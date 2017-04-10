‘Toprağımızda gözü olanı gömeriz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, dünyada zenginliğin ve gücün Batı'dan Doğu'ya kaydığını vurgulayarak, "Andersen'den masallar dönemi bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Bu millet artık öyle cesaretli ve farkında ki sahip olduğu kazanımlara başta da lideri olmak üzere sahip çıkıyor elhamdülillah" dedi. Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) düzenlediği çalıştayda konuşan Albayrak, Türkiye'nin başında bir dünya lideri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'de bir referandum olacak, dünya ayakta... Türkiye'deki referandum niye birilerini rahatsız ediyor? Yüzyıllar boyunca bu toprakların zerre hayrını düşünmeyen birileri bir safta birleşmişse, kimse kusura bakmasın bu referandum çok önemli... Artık başka bir Türkiye var. Yüreğinde vicdanı olan herkes elini kalbine götürüp bakacak, Türkiye son 15 yılda nereden nereye geldi?"
PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ
Türkiye'nin birlik ve bekasının kritik günlerden geçtiği dönemlerde, daha birleştirici ve kucaklayıcı olacaklarını belirten Albayrak, "21. yüzyıl bu milletin, ümmetin kaderinde başka bir yüzyıl olacak. 80 milyon buna inanıyor. 15 Temmuz bunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Cumhuriyet artık 80 milyonun tekelinde. Eğer amaç milletin iradesiyse, 80 milyon kimseye bu işi bırakmaz. Kimseye pabuç bırakmayacağız" dedi. Dünyada zenginliğin ve gücün her geçen gün Batı'dan Doğu'ya kaydığını, dünyayı zor günlerin beklediğini aktaran Albayrak, şöyle konuştu: "Andersen'den masallar dönemi bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Yüzyıllardır bu topraklardaki darbe girişimi ilk defa başarısız oldu. Bu millet artık öyle cesaretli ve farkında ki sahip olduğu kazanımlara başta da lideri olmak üzere sahip çıkıyor, elhamdülillah... Eğer birlik ve beraberlikte Türkiye gelecek 10 yıl ayakta kalırsa, bu millete kimse hiçbir şey yapamaz."
BAYRAK YERE DÜŞMEDİ
"Tek millete karşı olmak, bu topraklardaki 80 milyonu bir millet olarak görmemektir" ifadesini kullanan Albayrak, şöyle konuştu: "Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağa yüzyıllardır el değdirmedik, yere düşürmedik. Onlar başta olmak üzere, ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütlerini inlerine gömdük. Bayrağa el uzatanları da aynı şekilde gömmeye hazırız. Eğer bu anayasa ile ülke bölünecek olsa, en ön safta Kandil olur, FETÖ olur. Kusura bakmayın bu toprağın santiminde gözü olanı gömeriz."
HÂLÂİ STENEN SEVİYEYE ULAŞAMADIK
Mimar
ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) değişen Türkiye'nin son 15 yıllık yolculuğunda oldukça önemli yerde olduğunu ancak henüz istenen seviyeye ulaşamadığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, şöyle devam etti: "Hakiki anlamda toplumsal değerleri temsil eden kişilere bakıldığında, muhafazakar kesim, çocuklarının toplumsal değerlerinden kopmasından korktuğu için okutmak istemiyordu. Menderes sonrası dönemde bu kırıldı. Ben de bu dönemin ilk temsilcilerinden birinin oğluyum. Özal'dan sonra ise rekabetçi bir kesim yetişti. Ancak 1991'den bu yana istenen düzeye gelinemedi