Türkiye enerjide rüzgârı arkasına aldı

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde devreye giren 958 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin yüzde 41'ini rüzgâr enerjisi santralleri oluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bakanlık verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ilk çeyreğinde elektrikte kurulu güç 79 bin megavata ulaştı. Söz konusu dönemde kurulu güce 958 megavat yeni kapasite eklendi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 858 megavat olarak kaydedilmişti. Bu dönemde farklı illerde 38 rüzgâr enerjisi santrali devreye alındı. Bu santrallerin en büyüğü Kırklareli'nde devreye alınan 41.60 megavatlık kurulu kapasiteye sahip AİRRES-4 santrali oldu. Türkiye'de bu yılın ilk üç ayında devreye alınan kurulu gücün yüzde 30.4'ünü ise (292 megavat) hidroelektrik santralleri oluşturdu.