‘Yılın Otomobili’nde geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 10.4.2017
‘Yılın Otomobili’nde geri sayım başladı
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" (TYO) seçimlerinde sona yaklaşıldı. OGD üyeleri, kazanan otomobili belirlemek için Intercity İstanbulpark'ta bir araya geldi. Geçtiğimiz 4 Nisan'da yapılan test sürüşünde, tüm finalist otomobiller önemli bir sınavdan geçirildi. Gün boyu süren testlerin ardından "Yılın Otomobili" seçimlerinde, ikinci raunt başladı. Her jüri üyesi 7 finalist otomobil arasından sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Yılın Otomobili için Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 yarışıyor. Kazanan yarın açıklanacak. Yılın Otomobili 2017, PPG Türkiye Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Intercity, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.'
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‘Yılın Otomobili’nde geri sayım başladı
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