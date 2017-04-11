Atlasglobal ABD yolcusu

Amerika'nın uçak kabinlerinde getirdiği elektronik eşya yasağına karşı Türk Sivil Havacılık şirketleri atağa geçti. 15 Mart'ta Sırbistan'ın Belgrad şehrine uçuş başlatan Atlasglobal, ortak uçuş anlaşması imzaladığı Air Serbia ile ABD'ye uçmaya hazırlanıyor. İstanbul- Belgrad, Belgrad-ABD uçuşları planlayan şirket, bileti ise mevcut Türkiye-ABD biletlerinin yaklaşık yarısına satmayı hedefliyor. Ortak uçuş için ABD'ye izin başvurularını yaptıklarını anlatan Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Semra Erener Özalçın, teknik olarak sistemlerin birbirine entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Air France ile de Avrupa'ya ortak uçuş yaptıklarını hatırlatan Özalçın, "Air France ile sistemlerin entegrasyonu 1 yıl sürdü. Air Serbia ile de sistemleri entegre etmeye çalışıyoruz. Eğer izinler çıkar ve sistem entegrasyonunu tamamlayabilirsek 2017 yazında bağlantılı ABD uçuşları başlatmayı hedefliyoruz" dedi.



KABİN YASAĞI KALKABİLİR

ABD'ye seferi organize eden firmanın Air Serbia olduğunu anlatan Özalçın, "Sırbistan'a kabin yasağı yok. Bu nedenle bu uçuşumuzda da olmamasını ümit ediyoruz. Ancak İstanbul bağlantılı olacağı için nasıl şekillenecek bilemiyoruz. Uçuş izni için ABD'de Başkan Donald Trump'ın dahi onayı gerekiyor. Bu nedenle kabin yasağı konusunda henüz bir şey söylemek erken olacak. Ancak yasak olursa İngiltere uçuşlarında yaptığımız özel çantalarla çözeriz" diye konuştu.







17 YENİ HAT AÇACAĞIZ

Atlasglobal'in 35 ülkede, 58 noktaya uçtuğunu aktaran Özalçın, 2017'de 17 yeni hat açmayı planladıklarını kaydetti. Toplam kapasiteyi de geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk 3 ayında yüzde 35 artırdıklarını belirten Özalçın, şunları anlattı: "Uçakların doluluk oranı yüzde 7 artarak yüzde 73'e çıktı. Dış hat seferlerimizin doluluk oranını yüzde 9 artarak yüzde 66'ya, iç hatlarda ise yüzde 80'den 82'ye çıktı."2017'de toplam yolcu sayısını yüzde 46 artırdıklarını anlatan Özalçın, bilet satışından elde ettikleri gelirde de yüzde 29 büyüdüklerini ifade etti.



SIRBİSTAN'DAN 200 BİN TURİST GELECEK

Sırbistan Büyükelçisi Dr. Tanju Bilgiç, artan ulaşım imkânlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini de artırdığına dikkat çekti. Atlasglobal'in uçuşlarının iki ülke arasındaki turizme de pozitif yansıyacağını belirten Bilgiç, "Sırbistan'dan 2015'te 200 bine yakın turist aldık. Ancak geçen yıl yaşanan sıkıntılı sürecin etkisiyle yüzde 60'a yakın bir kaybımız oldu. Turizmcilerden edindiğim bilgilere göre bu yıl erken rezervasyonda 2015 rakamları yakalanmış" dedi.



UÇAKLARA WI-FI GELİYOR

Transit yolcu sayısıyla ilgili de bilgi veren Özalçın, "Networkümüz genişledikçe transit yolcu sayımız da arttı. 2015'te transit yolcuda yüzde 1 olan rakamımız, 2016'da yüzde 17 oldu. Bu oran, yılın ilk üç ayında ise yüzde 177 arttı" dedi. Atlasglobal'in yeni hatların yanı sıra teknik altyapıya da yatırımlarının sürdürüldüğünü anlatan Özalçın, "Uçak içi eğlence sistemi için çalışmalarımız var. Bu yıl uçaklarımıza Wi-Fi getireceğiz" ifadelerini kullandı.