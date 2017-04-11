Borsada referandum coşkusu

16 Nisan Referandum haftasına piyasalar hızlı başladı. Referandumdan 'evet' çıkacağını gören özellikle yabancı yatırımcıların piyasaya girdiğini belirten uzmanlar, borsada dün yüzde 3.10 yükseliş yaşandığına dikkat çekti.

BORSA GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ

Yabancı yatırımcıların 16 Nisan sonrasına yönelik beklentileri satın aldığı piyasalarda Borsa İstanbul dün yüzde 3.10 değer kazanarak, son 2 yılın zirvesi olan kritik direnç bölgesine geldi. Moody's'in Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı çekmesi, BofA'nın Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesi ve bazı sektörlerde vergi indiriminin uzatılmasının ardından ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler de eklenince borsada hızlı yükseliş yaşandı. Uzmanlar yatırımcıların hafta sonu gerçekleştirilecek referandumdan 'evet' çıkacağı beklentisini de fiyatlamaya başlamış olabileceklerini dile getirerek, yabancı alımı olduğunu kaydetti.

BORSA İSTANBUL UÇUŞA GEÇTİ!

Referandum için geri sayım sürerken, uluslararası yatırım bankaları ile kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu raporları, iç piyasada bayram etkisi yarattı. Referandumdan 'evet' çıkma olasılığının güçlendiği ve bu ihtimalin erken seçim riskini azalttığına vurgu yapan değerlendirmelerin yanı sıra, Türkiye'nin büyüme tahminlerinin yukarı revize edilmesi, bankacılık sektörüne ilişkin olumlu yorumlar ve bazı sektörlerde vergi indiriminin uzatılması Borsa İstanbul'u adeta uçurdu. Borsada endeks günü yüzde 3.1'lik artışla 91 bin 240 puandan tamamladı. Borsa İstanbul dün dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 5.8'e ulaştı. Borsaya 1.2 milyar TL'ni üzerinde net para girişi gerçekleşti.

SIFIRCI KREDİ KURULUŞLARI ÇARK EDİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin bu yıl ve 2018'e ilişkin büyüme tahminlerini yükseltmesinde, 2016 büyüme rakamı etkili oldu. Moody's'den yapılan açıklamada, "Ekonomide yavaşlamaya rağmen veriler beklediğimizden güçlü gerçekleşti. 4'üncü çeyrek GSYH büyümesinin harcamalar analizi, hanehalkı harcamasındaki düşüşün tersine çevrilmesindeki çabanın başarılı olduğunu gösteriyor" denildi. Açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin büyüme hızının azalmasının temel nedenlerinin daha çok yapısal olduğu, bölgedeki yerel ve jeostratejik gerilimlerin de etkisinin hissedildiği belirtildi. Moody's, 18 Mart'ta Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatif, 24 Eylül'de ise yatırım yapılabilir seviyedeki notu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti. Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından yabancı devler de Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yukarı çekmişlerdi. Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 2.9 büyüyerek beklentileri geride bıraktığını, buna göre 2017'ye dair büyüme beklentilerinin de yüzde 1.8'den yüzde 2.3'e çıkarıldığı bildirilmişti. ABD'li yatırım bankası JPMorgan Chase de 2017 büyüme tahminini yüzde 1.8'den yüzde 2.6'ya çıkardığını duyurmuştu. Analistler yapılan yukarı yönlü ayarlamalara rağmen 2017 büyüme tahminlerinin halen Türkiye ekonomisinin potansiyeline göre düşük seviyelerde kaldığını belirtiyorlar.

PİYASALAR 16 NİSAN'I GÜÇLÜ ŞEKİLDE SATIN ALIYOR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de partisinin Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, piyasalardaki yükselişle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen hafta döviz kuru ve ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Zeybekci, şöyle konuştu:

Bakan Zeybekci "Piyasalar artık 16 Nisan'ı güçlü bir şekilde satın almaya başladılar ve devam edecek, o yönde gelişmeler olacaki Referandum öncesi çıkışa geçen piyasalarda borsa yüzde 3.10 arttı, dolar düşüşe geçti. Uluslararası finans kuruluşlarının anket yaptırdıklarını söyleyen Bakan Zeybekci "16 Nisan güçlü bir şekilde alınmaya başlandı" dedi.