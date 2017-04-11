Milli tank 'Altay' için tarih belli oldu!

Milli Savunma Bakanı Işık, savunma sanayisinde de büyük dönüşümü başardıklarını, Türkiye'nin kendi piyade tüfeğini ürettiğini ve NATO'nun 42 testinden başarıyla geçtiğini kaydetti.

"MAYISTA SERİ ÜRETİM İÇİN DÜĞMEYE BASACAĞIZ"

Sakarya'nın savunma sanayisinin önemli şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Altay tankını Sakarya'da geliştirdik. Şubat sonu itibarıyla Altay tankı bütün testlerden başarıyla geçti. Şimdi Allah nasip ederse mayısta seri üretimle ilgili düğmeye basacağız. Bir aksilik olmazsa Altay tankının seri üretimiyle ilgili kararı mayısta vermiş olacağız. Bu ülke kendi helikopterini kendi üretme noktasına geldi. Atak'ın 20'ncisini Konya'da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik, hem de üzerindeki silahlar büyük oranda yerli, atışlarını izledik, gurur duyduk, göğsümüz kabardı."

TÜRKİYE KENDİ SAVUNMASINI ÜRETİYOR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi insansız hava aracını, gemisini, uydusunu yaptığını, Türkiye'nin hayatın her alanında gelişim ve değişimi yaşadığını, bunları sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.